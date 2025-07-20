УПЛ

Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону.

Металіст 1925 визначився з домашнім стадіоном на наступний сезон – там грає інший клуб УПЛ.

Кривбас зазнав розгрому від Динамо Загреб, Металіст 1925 розписав нічию з невдахою Бундесліги: спаринги клубів УПЛ.

Рух програв команді Другої ліги, Верес обмінявся перемогами з Оболонню: спаринги клубів УПЛ.

Захисника Динамо не можуть заявити на матчі чемпіонату Польщі – відома причина.

Трансфери

Рух офіційно позбувся двох гравців – вони перейшли до команди взимку.

Лівий Берег офіційно оголосив про трансфер півзахисника Олександрії, а легіонер Ворскли офіційно перебрався до учасника єврокубків.

Українці за кордоном

Довбик отримав пошкодження і вже сьогодні пройде обстеження, – джерело.

Яремчук забив за Олімпіакос у першому матчі міжсезоння – ВІДЕО.

Зінченко потрапив до заявки Арсенала на передсезонний збір – "каноніри" вирушать до Азії.

Забарний обрав свій наступний клуб – українець узгодив умови, але Борнмут гальмує трансфер.

Лунін остаточно визначився із майбутнім у Реалі на фоні продовження контракту Куртуа.

Наставник Трабзонспора провів важливу розмову з одним із українців – джерело розкрило деталі, а український легіонер змінив клуб за кордоном.

Світ

Жіноче Євро-2025: Німеччина в меншості пройшла Францію – 2 сейви та влучний удар від воротарки у серії пенальті.

Реал продовжив контракт з Куртуа – бельгієць може бути незадоволений термінами.

Ньюкасл знайшов заміну Ісаку в топ-клубі Іспанії – доведеться викласти понад 100 мільйонів євро.