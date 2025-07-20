Головні новини 19 липня: Зінченко їде в Азію, травма Довбика, гол Яремчука і асист Циганкова
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 19 липня.
УПЛ
Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону.
Металіст 1925 визначився з домашнім стадіоном на наступний сезон – там грає інший клуб УПЛ.
Кривбас зазнав розгрому від Динамо Загреб, Металіст 1925 розписав нічию з невдахою Бундесліги: спаринги клубів УПЛ.
Рух програв команді Другої ліги, Верес обмінявся перемогами з Оболонню: спаринги клубів УПЛ.
Захисника Динамо не можуть заявити на матчі чемпіонату Польщі – відома причина.
Трансфери
Рух офіційно позбувся двох гравців – вони перейшли до команди взимку.
Лівий Берег офіційно оголосив про трансфер півзахисника Олександрії, а легіонер Ворскли офіційно перебрався до учасника єврокубків.
Українці за кордоном
Довбик отримав пошкодження і вже сьогодні пройде обстеження, – джерело.
Яремчук забив за Олімпіакос у першому матчі міжсезоння – ВІДЕО.
Зінченко потрапив до заявки Арсенала на передсезонний збір – "каноніри" вирушать до Азії.
Забарний обрав свій наступний клуб – українець узгодив умови, але Борнмут гальмує трансфер.
Лунін остаточно визначився із майбутнім у Реалі на фоні продовження контракту Куртуа.
Наставник Трабзонспора провів важливу розмову з одним із українців – джерело розкрило деталі, а український легіонер змінив клуб за кордоном.
Світ
Жіноче Євро-2025: Німеччина в меншості пройшла Францію – 2 сейви та влучний удар від воротарки у серії пенальті.
Реал продовжив контракт з Куртуа – бельгієць може бути незадоволений термінами.
Ньюкасл знайшов заміну Ісаку в топ-клубі Іспанії – доведеться викласти понад 100 мільйонів євро.