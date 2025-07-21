"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 20 липня.

УПЛ

Олександрія офіційно оформила трансфер бразильського хавбека.

Лівий Берег оголосив про підписання півзахисника з УПЛ, а Верес підсилився черговим легіонером.

ЛНЗ розібрався з ЮКСА завдяки дублю легіонера, розгром від Чорноморця та нічия Лівого Берега: спаринги клубів УПЛ.

Шахтар може здійснити сенсаційний трансфер захисника до Серії А – в Італії вражені універсальністю гравця.

Захисник Шахтаря отримав пропозицію від французького клубу – "гірники" виставили цінник.

Україна в єврокубках

Динамо зіграє матчі кваліфікації Ліги чемпіонів без одного з легіонерів – УЄФА оприлюднив заявку киян.

Бешикташ має серйозні проблеми перед матчем із Шахтарем – джерело розкрило кадрову ситуацію команди.

Українці за кордоном

Сікан розпочав розгромну ходу Трабзонспора у спарингу проти іранців – ВІДЕО гола українця.

Екс-гравець Динамо відзначився дублем у Європі.

Чеберко допоміг Коламбусу вирвати перемогу, Лос-Анджелес Смолякова влаштував перестрілку в дербі – українці в МЛС.

Гасперіні висловився про фізичні проблеми Довбика – наставник Роми вимагає трансферів.

Захисник Динамо офіційно дебютував у Європі попри проблеми з реєстрацією.

Світ

Брюгге в 18-й раз виграв Суперкубок Бельгії.

Рома офіційно підписала заміну чемпіону світу, а Наполі завершив свій головний трансфер літа.

Болонья повернула до Італії чемпіона Європи та вручила йому культовий номер.