Головні новини 19 липня: Сікан феєрить в Трабзонспорі, Динамо заявилось в Лігу чемпіонів, Шахтар торгує легіонерами
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 20 липня.
УПЛ
Олександрія офіційно оформила трансфер бразильського хавбека.
Лівий Берег оголосив про підписання півзахисника з УПЛ, а Верес підсилився черговим легіонером.
ЛНЗ розібрався з ЮКСА завдяки дублю легіонера, розгром від Чорноморця та нічия Лівого Берега: спаринги клубів УПЛ.
Шахтар може здійснити сенсаційний трансфер захисника до Серії А – в Італії вражені універсальністю гравця.
Захисник Шахтаря отримав пропозицію від французького клубу – "гірники" виставили цінник.
Україна в єврокубках
Динамо зіграє матчі кваліфікації Ліги чемпіонів без одного з легіонерів – УЄФА оприлюднив заявку киян.
Бешикташ має серйозні проблеми перед матчем із Шахтарем – джерело розкрило кадрову ситуацію команди.
Українці за кордоном
Сікан розпочав розгромну ходу Трабзонспора у спарингу проти іранців – ВІДЕО гола українця.
Екс-гравець Динамо відзначився дублем у Європі.
Чеберко допоміг Коламбусу вирвати перемогу, Лос-Анджелес Смолякова влаштував перестрілку в дербі – українці в МЛС.
Гасперіні висловився про фізичні проблеми Довбика – наставник Роми вимагає трансферів.
Захисник Динамо офіційно дебютував у Європі попри проблеми з реєстрацією.
Світ
Брюгге в 18-й раз виграв Суперкубок Бельгії.
Рома офіційно підписала заміну чемпіону світу, а Наполі завершив свій головний трансфер літа.
Болонья повернула до Італії чемпіона Європи та вручила йому культовий номер.