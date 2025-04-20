"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за суботу, 19 квітня 2025 року.

Україна

Шахтар сенсаційно програв Колосу і "дарує" чемпіонство Динамо – VAR двічі зіграв проти "гірників", Велетень оформив 1+3.

Карпати впевнено перемогли Рух у львівському дербі – дебютний гол Невеша наблизив "левів" до зони єврокубків.

Полісся сенсаційно втратило очки з Лівим Берегом в день народження Ашура – Карпати отримали шанс на єврокубки.

"Свідомо – ні, я не будую особистий бренд у футболі": Імад Ашур – про довіру, стиль без шаблонів і силу тиші. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Трубін феєричними сейвами допоміг Бенфіці здобути розгромну перемогу – "орли" продовжують боротьбу за чемпіонство.

Рома мінімально перемогла Верону – конкурент Довбика забив і наблизив "вовків" до ЛЧ, але провалився разом з Артемом.

Миколенко зазнав поразки від Ман Сіті, Забарний провів "сухар" з Пелас, Ярмолюк із сильним виступом здолав Брайтон.

Перша ліга: Металіст 1925 програв Епіцентру, сенсація Кубка України відібрала очки в претендента на вихід в УПЛ.

Ворскла ухвалила рішення щодо Максимова – досвідчений фахівець натякав на відставку.

Світ

Барселона оформила камбек, дотиснувши Сельту у видовищному матчі з 7 голами – травма Лєвандовскі, хет-трик Іглесіаса.

Барселона ризикує втратити Лєвандовскі на тривалий час – поляк може пропустити фінал Кубка Іспанії з Реалом і матч в ЛЧ.

Атлетіко сенсаційно поступився Лас-Пальмасу, збільшивши відставання від Барси, Валенсія перервала переможну серію.

Астон Вілла розгромила Ньюкасл у битві за ЛЧ – Емері виграв п'ятий матч АПЛ поспіль.

Баварія розтрощила аутсайдера, реабілітувавшись за виліт з Ліги чемпіонів, РБ Лейпциг оступився з новачком Бундесліги.

Наполі не без проблем здолав Монцу і наздогнав Інтер на вершині Серії А, Комо на виїзді розгромив Лечче.

Загинув екс-футболіст збірної Хорватії – він доходив до чвертьфіналу Євро-2008.

Дьокереш зробив хет-трик і продовжив гонитву за "Золотим бутсом" – історичне досягнення за 23 роки, попереду лише Салах.