Українці за кордоном

Зінченко віддав перший асист у поточному сезоні АПЛ. Суддя хотів "обікрасти" українця, але в підсумку гол зарахували, а Манчестер Сіті розгромив Ньюкасл. Олександр оригінально прокоментував здобуток.

Яремчук забив гол і асистував, перервавши невдалу серію. Роман став одним із найкращих та допоміг Бенфіці знищити суперника. Василь Кравець курйозним асистом долучився до перемоги в Сегунді.

Трансфери

Мірча Луческу підтвердив готовність відпустити кількох гравців Динамо в європейський чемпіонат. Роберто Де Дзербі просить Шахтар підписати вінгера Челсі – трансферу перешкоджає один фактор. Металіст 1925 підсилився вихованцем Шахтаря, здійснивши перший зимовий трансфер харків'ян.

Шевченко може втратити чемпіона Європи та інших лідерів – Дженоа готує революцію в січні. Захисник молодіжної збірної України перейде в Славію за 700 тисяч євро. Тарас Качараба зацікавив клуби з Німеччини і ще двох чемпіонатів.

Європа

Ліверпуль розписав вогняну нічию з Тоттенхем і відпустив Манчестер Сіті на вершині АПЛ. Клопп провально ризикнув, Кейн вкрав сенсацію, а Аліссон занадто повірив у себе. Святковий тур АПЛ під загрозою зриву – сьогодні буде доленосне рішення.

Наполі мінімально здолав Мілан, перервав невдалу серію та піднявся на друге місце Серії А. Матч подарував драму на останніх хвилинах. Кадіс втримав сенсаційну нічию з Реалом на Сантьяго Бернабеу.