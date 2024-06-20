Євро-2024

На чемпіонаті Європи розпочався другий тур групового етапу. Німеччина першою вийшла в плей-офф Євро-2024 – Нагельсманн не зраджує сміливості, Нойєр ефектно зупинив Собослая.

Хорватія оформила камбек, але втратила перемогу над Албанією – "картаті" страждали в стилі України. Шотландія розписала нічию зі Швейцарією – Шакірі забив шедевральний гол.

Сьогодні відбудуться наступні три матчі: Словенія проти Сербії, Данія проти Англії, а в центральному поєдинку Іспанія зійдеться з Італією. Анонси незабаром з'являться на сайті.

Жеребкування

Динамо отримало першого суперника в Лізі чемпіонів. За підсумками жеребкування киянам випав сербський Партизан. Полісся й СК Дніпро-1 дізналися перших опонентів у Лізі конференцій.

Україна

Карпати офіційно оголосили про трансфер українця, який мав варіанти за кордоном. Лупашко офіційно очолив молодіжку Карпат. Динамо презентувало три комплекти форми на новий сезон – від культурної спадщини до сміливих відтінків.