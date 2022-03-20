Війна України проти Росії

Агент Ярмоленка, Маліновського та інших гравців збірної України припинив роботу на Росії. Вадим Шаблій із сумом згадує рідний район у Маріуполі, який знищили окупанти.

Роман Зозуля назвав футболістів, які активно допомагають українській армії.

Динамо знайшло прихисток у Львівській області і навіть може проводити матчі в умовах війни.

Український футболіст-аматор загинув у боях під Волновахою.

Президент Металіста Олександр Ярославський продовжує гуманітарно підтримувати рідну Харківщину. Бізнесмен придбав 17 автівок "швидкої допомоги" – на черзі ще дев'ять.

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