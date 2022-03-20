Головні новини 19 березня: Динамо обживається в Дрогобичі, Абрамович знайшов собі новий клуб після втрати Челсі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 19 березня.
Війна України проти Росії
Агент Ярмоленка, Маліновського та інших гравців збірної України припинив роботу на Росії. Вадим Шаблій із сумом згадує рідний район у Маріуполі, який знищили окупанти.
Роман Зозуля назвав футболістів, які активно допомагають українській армії.
Динамо знайшло прихисток у Львівській області і навіть може проводити матчі в умовах війни.
Український футболіст-аматор загинув у боях під Волновахою.
Президент Металіста Олександр Ярославський продовжує гуманітарно підтримувати рідну Харківщину. Бізнесмен придбав 17 автівок "швидкої допомоги" – на черзі ще дев'ять.
Інші топ-новини
Російський мільярдер Роман Абрамович хоче придбати інший європейський клуб після втрати Челсі – вибір скандального олігарха дивує.
Металіст повернув ще одного зимового новачка, який не встиг зіграти жодної офіційної секунди.
Цітаішвілі може стати одноклубником Зубкова у Ференцвароші – команду очолює екс-тренер збірної Росії.
Мілан обіграв Кальярі й закріпився на вершині Серії А – Жиру та Беннасер організували шедевр.
Руслан Маліновський пропустить матч Аталанти в Серії А через проблеми зі здоров'ям.