Україна

Ворскла без хворого тренерського штабу втримала мінімальну перемогу над Олімпіком та наздогнала Динамо на вершині турнірної таблиці УПЛ.

Олександрія здолала Інгулець в шаленому дербі з сімома голами та двома вилученнями – петровці ледь не відігралися з 0:4. СК Дніпро-1 впевнено переграв Десну, здобув першу перемогу в чемпіонаті та відштовхнувся від дна.

Шахтар дізнався результати тестів на коронавірус перед матчем з Реалом у Лізі чемпіонів. 9 інфікований видужали та повернулися в розпорядження Луїша Каштру – розкішні новини перед стартом у єврокубках.

Павло Яковенко офіційно очолив Оболонь. Карпати не втримали перемогу над Чайкою та залишилися в підвалі Другої ліги.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко допоміг Вест Хему організувати божевільний камбек проти Тоттенхема. "Молотобійці" горіли 0:3, але після появи українця зуміли врятувати нічию. Ярмола віддав передгольовий пас у другій результативній атаці, а вирішальний шедевр – просто краса.

Іван Петряк відзначився чудовим голом і асистом за Фехервар – команда українця не змогла обійти Сергія Реброва в Угорщині. Богдан Михайліченко майстерним асистом врятував Андерлехт від поразки в Бельгії.

Артем Мілевський та Євген Хачеріді допомогли брестському Динамо розгромити суперника в Білорусі, а от Роман Григорчук не скористався осічкою БАТЕ. Максим Коваль з'явився на полі вперше за 8 місяців і відразу переміг.

Європа

Астон Вілла у компенсований час вирвала перемогу в Лестера і вийшла на друге місце АПЛ з ідеальними показниками. Ліверпуль розкрив деталі травми ван Дейка – захисник вибув на невизначений термін.

Ла Ліга отримала несподіваного лідера – Реал Сосьєдад розгромив Бетіс та очолив турнірну таблицю. Рома перемогла Беневенто та врятувала Фонсеку від відставки. Лілль залишився непереможним у Франції та обійшов ПСЖ. Маріо Гьотце вдало дебютував у Нідерландах, голом започаткувавши розгром опонента ПСВ.