Головні новини 18 жовтня: Ярмоленко посприяв фантастичному камбеку, Ворскла не відпускає Динамо, Шахтар подолав COVID-19
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 жовтня.
Україна
Ворскла без хворого тренерського штабу втримала мінімальну перемогу над Олімпіком та наздогнала Динамо на вершині турнірної таблиці УПЛ.
Олександрія здолала Інгулець в шаленому дербі з сімома голами та двома вилученнями – петровці ледь не відігралися з 0:4. СК Дніпро-1 впевнено переграв Десну, здобув першу перемогу в чемпіонаті та відштовхнувся від дна.
Шахтар дізнався результати тестів на коронавірус перед матчем з Реалом у Лізі чемпіонів. 9 інфікований видужали та повернулися в розпорядження Луїша Каштру – розкішні новини перед стартом у єврокубках.
Павло Яковенко офіційно очолив Оболонь. Карпати не втримали перемогу над Чайкою та залишилися в підвалі Другої ліги.
Наші за кордоном
Андрій Ярмоленко допоміг Вест Хему організувати божевільний камбек проти Тоттенхема. "Молотобійці" горіли 0:3, але після появи українця зуміли врятувати нічию. Ярмола віддав передгольовий пас у другій результативній атаці, а вирішальний шедевр – просто краса.
Іван Петряк відзначився чудовим голом і асистом за Фехервар – команда українця не змогла обійти Сергія Реброва в Угорщині. Богдан Михайліченко майстерним асистом врятував Андерлехт від поразки в Бельгії.
Артем Мілевський та Євген Хачеріді допомогли брестському Динамо розгромити суперника в Білорусі, а от Роман Григорчук не скористався осічкою БАТЕ. Максим Коваль з'явився на полі вперше за 8 місяців і відразу переміг.
Європа
Астон Вілла у компенсований час вирвала перемогу в Лестера і вийшла на друге місце АПЛ з ідеальними показниками. Ліверпуль розкрив деталі травми ван Дейка – захисник вибув на невизначений термін.
Ла Ліга отримала несподіваного лідера – Реал Сосьєдад розгромив Бетіс та очолив турнірну таблицю. Рома перемогла Беневенто та врятувала Фонсеку від відставки. Лілль залишився непереможним у Франції та обійшов ПСЖ. Маріо Гьотце вдало дебютував у Нідерландах, голом започаткувавши розгром опонента ПСВ.