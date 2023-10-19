Головні новини 18 жовтня: складна травма Неймара, Мессі виграє ЗМ і не збирається в Барселону, Срна перебудовує Шахтар
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 18 жовтня.
Україна
Збірна України з рахунком 7:0 розірвала Ліхтенштейн і очолила групу відбору Євро U-17 – форвард Байєра оформив хет-трик.
Срна сформував новий тренерський штаб Шахтаря, а на першому тренуванні озвучив жорсткі вимоги до гравців.
Зоря жорстко відреагувала на спроби Маккабі перенести матч Ліги конференцій – офіційна заява луганців.
Шедевр Мудрика претендує на звання найкращого гола у відборі Євро-2024.
Росіяни знищили культовий стадіон України – тут відбувся останній матч Лобановського.
Світ
Реал готується до підписання зірки Баварії та шукає заміну легенді – фулбек Шахтаря у списку потенційних новачків.
Мессі виграє восьмий "Золотий м'яч" – преса трубить про витік результатів голосування. також аргентинець поставив фінальну крапку в епопеї з орендою в Барселону.
Неймар дізнався вердикт лікарів. Зірковий форвард не гратиме у футбол близько року.
Ворскла вилетіла з жіночої Ліги чемпіонів, зазнавши нищівної поразки від Роми. Визначилися всі учасники групового етапу.
Чемпіон світу завершить кар'єру в збірній Аргентини і не поїде на ЧС-2026.