Україна

Збірна України з рахунком 7:0 розірвала Ліхтенштейн і очолила групу відбору Євро U-17 – форвард Байєра оформив хет-трик.

Срна сформував новий тренерський штаб Шахтаря, а на першому тренуванні озвучив жорсткі вимоги до гравців.

Зоря жорстко відреагувала на спроби Маккабі перенести матч Ліги конференцій – офіційна заява луганців.

Шедевр Мудрика претендує на звання найкращого гола у відборі Євро-2024.

Росіяни знищили культовий стадіон України – тут відбувся останній матч Лобановського.

Світ

Реал готується до підписання зірки Баварії та шукає заміну легенді – фулбек Шахтаря у списку потенційних новачків.

Мессі виграє восьмий "Золотий м'яч" – преса трубить про витік результатів голосування. також аргентинець поставив фінальну крапку в епопеї з орендою в Барселону.

Неймар дізнався вердикт лікарів. Зірковий форвард не гратиме у футбол близько року.

Ворскла вилетіла з жіночої Ліги чемпіонів, зазнавши нищівної поразки від Роми. Визначилися всі учасники групового етапу.

Чемпіон світу завершить кар'єру в збірній Аргентини і не поїде на ЧС-2026.