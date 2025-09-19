Головні новини 18 вересня: Трубін і Судаков опинилися під керівництвом Моурінью, затримання Рудька, результати ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 18 вересня.
Україна
Рудько вже був мобілізований під час затримання на кордоні, – джерело
Фенікс-Маріуполь оформив путівку до 1/8 фіналу Кубка України, здолавши Металург у серії пенальті
Карпати сенсаційно вилетіли з Кубка України від Буковини, а Полтава повторила невдачу львівʼян, вилетівши від тернопільської Ниви
Ребров готується очолити кризовий гранд – клуб, який грав у півфіналі ЛЧ, вже веде перемовини
Ліга чемпіонів
Черговий шедевр Грімальдо не врятував Байєр від втрати очок у Копенгагені, Брюгге розтрощив Монако
Манчестер Сіті переміг Наполі у ЛЧ завдяки вилученню капітана – Де Брюйне достроково залишив поле
Айнтрахт і Спортінг здобули перемоги в першому турі ЛЧ – суперники відсвяткували в стилі Лаудрупа і принизили капітана
Барселона втримала важку перемогу над Ньюкаслом – Рашфорд переломив гру, оформивши дебютний дубль за "блаугранас"
Українці за кордоном
Судаков та Трубін отримали нового тренера – Моурінью офіційно очолив Бенфіку
Жирона презентувала Ваната – українець пояснив перехід в Іспанію та поставив перед собою вражаючу ціль
Миколенко дізнався свою роль на матч проти Ліверпуля – Евертон має дві втрати перед дербі