Україна

Рудько вже був мобілізований під час затримання на кордоні, – джерело

Фенікс-Маріуполь оформив путівку до 1/8 фіналу Кубка України, здолавши Металург у серії пенальті

Карпати сенсаційно вилетіли з Кубка України від Буковини, а Полтава повторила невдачу львівʼян, вилетівши від тернопільської Ниви

Ребров готується очолити кризовий гранд – клуб, який грав у півфіналі ЛЧ, вже веде перемовини

Ліга чемпіонів

Черговий шедевр Грімальдо не врятував Байєр від втрати очок у Копенгагені, Брюгге розтрощив Монако

Манчестер Сіті переміг Наполі у ЛЧ завдяки вилученню капітана – Де Брюйне достроково залишив поле

Айнтрахт і Спортінг здобули перемоги в першому турі ЛЧ – суперники відсвяткували в стилі Лаудрупа і принизили капітана

Барселона втримала важку перемогу над Ньюкаслом – Рашфорд переломив гру, оформивши дебютний дубль за "блаугранас"

Українці за кордоном

Судаков та Трубін отримали нового тренера – Моурінью офіційно очолив Бенфіку

Жирона презентувала Ваната – українець пояснив перехід в Іспанію та поставив перед собою вражаючу ціль

Миколенко дізнався свою роль на матч проти Ліверпуля – Евертон має дві втрати перед дербі