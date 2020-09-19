Україна

Стартував третій тур Прем'єр-ліги. Маріуполь переміг СК Дніпро-1 та вийшов на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Матч подарував красивий дебютний гол від хавбека азовців. Дмитро Михайленко після поразки подав у відставку, а СК Дніпро-1 через кілька годин підтвердив розрив контракту. Дніпряни першими в цьому сезоні залишилися без головного тренера.

Лідер Десни пройшов медогляд у бельгійському клубі – відома сума потенційного трансферу. Тайсон покине Шахтар по завершенні контракту – вінгер уже повідомив "гірників" про своє рішення. Шахтар уклав новий контракт з основним захисником. Рух оголосив про підписання двох легіонерів. Луческу готовий відпустити Супрягу в Болонью за однієї умови.

Кубок України 2020/21: результати жеребкування 1/16 фіналу – стартують команди УПЛ.

Наші в Європі

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи – Десна, Колос, Мілевський та інші українці отримали суперників. Україна наблизилась до Туреччини та Австрії у таблиці коефіцієнтів УЄФА – Шахтар, Динамо та Колос зміцнили наші позиції.

"Аріс подумав "команда з села": єдина надія Динамо, щоб не провалитися в Лізі чемпіонів, і проблеми Селезньова. Гент втратив ключового гравця на обидва матчі проти "біло-синіх" в ЛЧ.

Роман Зозуля зацікавив Валенсію, але неспортивні чинники ускладнюють сенсаційний трансфер. "Ображають, бо погано знають його": можливий інтерес до українця викликав неоднозначну реакцію серед прихильників клубу.

Європа

Баварія зґвалтувала Шальке у матчі-відкритті Бундесліги – Барселона не почуватиметься самотньо. Гнабрі оформив хет-трик, Сане бомбезно дебютував, а Лєвандовскі створив справжній шедевр.

Ліверпуль прокинувся на трансферному ринку. Мерсисайдці офіційно підписали Тьягу Алькантару – хавбек зворушливо попрощався з Баварією. Також Ліверпуль за крок від трансферу зірки Вулверхемптона, а ще чемпіону Англії приписують інтерес до форварда Барселони.

Ігуаїн приєднався до клубу Бекхема. Гонсало вже не грає за збірну Аргентини, а от Мессі потрапив у заявку на матчі відбору до ЧС-2022 – Ді Марія та Агуеро поза списком. Збірна Бразилії також оголосила заявку на відбір до ЧС-2022 – двоє новачків і погані новини для Шахтаря.