Україна

Київське Динамо без шансів програло перший матч у 2021 році – відео голів та огляд спарингу проти Легії.

Львівський Рух офіційно підписав лідера збірної Ісландії, який виступав у Росії та Англії. Натомість СК Дніпро-1 націлився на трансфер вінгера Фламенго.

Швейцарія – Україна: відома дата слухання апеляції щодо технічної поразки команди Шевченка.

Трансфери

Лондонський Челсі готується побити свій трансферний рекорд заради Холанда та відпустив Дрінквотера в чемпіонат Туреччини.

Французький ПСЖ знову заговорив про трансфер Мессі після скандалу у Суперкубку Іспанії. Ветеран Реала Марсело теж має цікавий варіант з продовженням кар'єри у Франції.

Інші топ-події

Лондонський Арсенал розгромив Ньюкасл і піднявся до верхньої десятки чемпіонату. Легенда АПЛ Філ Невілл офіційно очолив Інтер Маямі, який належить Бекхему.

У Серії А Мілан переміг Кальярі завдяки дублю Ібрагімовіча – "россонері" відірвалися від Інтера на вершині першості. Натомість Торіно звільнив Джампаоло з посади головного тренера.

Польща сенсаційно звільнила Бженчека з посади керманича збірної. Жерар Піке призначив у ФК Андорра скандального екс-тренера Барселони.