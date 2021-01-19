Головні новини 18 січня: Динамо провалило перший матч після паузи, Рух підписав героя Євро-2016, гучні кадрові рішення
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 січня.
Україна
Київське Динамо без шансів програло перший матч у 2021 році – відео голів та огляд спарингу проти Легії.
Львівський Рух офіційно підписав лідера збірної Ісландії, який виступав у Росії та Англії. Натомість СК Дніпро-1 націлився на трансфер вінгера Фламенго.
Швейцарія – Україна: відома дата слухання апеляції щодо технічної поразки команди Шевченка.
Трансфери
Лондонський Челсі готується побити свій трансферний рекорд заради Холанда та відпустив Дрінквотера в чемпіонат Туреччини.
Французький ПСЖ знову заговорив про трансфер Мессі після скандалу у Суперкубку Іспанії. Ветеран Реала Марсело теж має цікавий варіант з продовженням кар'єри у Франції.
Інші топ-події
Лондонський Арсенал розгромив Ньюкасл і піднявся до верхньої десятки чемпіонату. Легенда АПЛ Філ Невілл офіційно очолив Інтер Маямі, який належить Бекхему.
У Серії А Мілан переміг Кальярі завдяки дублю Ібрагімовіча – "россонері" відірвалися від Інтера на вершині першості. Натомість Торіно звільнив Джампаоло з посади головного тренера.
Польща сенсаційно звільнила Бженчека з посади керманича збірної. Жерар Піке призначив у ФК Андорра скандального екс-тренера Барселони.