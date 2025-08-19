Головні новини 18 серпня: скандал у Поліссі, епічний матч УПЛ, лідера Динамо сватають в Англію
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 18 серпня.
Україна
Кривбас втримав перемогу над Зорею у перестрілці з п'ятьма голами – сейви Кемкіна врятували криворіжців.
У Поліссі скандал – правоохоронці провели обшуки, Буткевич втратив сотні тисяч.
Туран після перемоги над Вересом натякнув на "внутрішній конфлікт" у Шахтарі: "Намагаємося шукати рішення".
Світ
Евертон без Миколенка програв стартовий тур АПЛ новачку – жалюгідний футбол "ірисок", капітан привіз фатальний пенальті.
Бетіс сенсаційно втратив очки в Ельче – екс-тренер "вердібланкос" вирвав нічию для новачка Ла Ліги.
Голи Коутінью та екс-гравця Динамо довели Неймара до сліз – історичне приниження, якого він ще не зазнавав.
Трансфери
Ліверпуль офіційно відпустив гравця в екс-клуб Забарного.
Сенсація АПЛ офіційно підписала форварда збірної Франції – бос Яремчука заплатив божевільні гроші.
Інтер відпустив гравця, якого купив пів року тому – він намагався "пограбувати" Довбика.
Верес відправив легіонера у Європу – нова команда вже відома.
Екс-клуб Луніна безкоштовно отримав переможця ЛЄ – МЮ платив за нього майже 40 мільйонів євро.
Новачок Ла Ліги оголосив про підписання одразу двох іменитих форвардів – екс-нападник Португалії та наступник Яремчука.
Попов може стати партнером сина Шевченка – несподіваний трансфер лідера Динамо в Англію.
Українці за кордоном
Лунін почув вердикт на дебютний матч Алонсо в Ла Лізі – Реал втратив одразу 5 гравців.
Зубков організував переможний гол Трабзонспора – відео ефектного прориву українця.
Довбик може знову замінити топ-форварда – травма бомбардира змінює всі плани й змушує чемпіона шукати небанальні рішення.
Українець завершує трансфер в Англію за 20 мільйонів – тренер підтвердив.