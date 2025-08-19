Україна

Кривбас втримав перемогу над Зорею у перестрілці з п'ятьма голами – сейви Кемкіна врятували криворіжців.

У Поліссі скандал – правоохоронці провели обшуки, Буткевич втратив сотні тисяч.

Туран після перемоги над Вересом натякнув на "внутрішній конфлікт" у Шахтарі: "Намагаємося шукати рішення".

Світ

Евертон без Миколенка програв стартовий тур АПЛ новачку – жалюгідний футбол "ірисок", капітан привіз фатальний пенальті.

Бетіс сенсаційно втратив очки в Ельче – екс-тренер "вердібланкос" вирвав нічию для новачка Ла Ліги.

Голи Коутінью та екс-гравця Динамо довели Неймара до сліз – історичне приниження, якого він ще не зазнавав.

Трансфери

Ліверпуль офіційно відпустив гравця в екс-клуб Забарного.

Сенсація АПЛ офіційно підписала форварда збірної Франції – бос Яремчука заплатив божевільні гроші.

Інтер відпустив гравця, якого купив пів року тому – він намагався "пограбувати" Довбика.

Верес відправив легіонера у Європу – нова команда вже відома.

Екс-клуб Луніна безкоштовно отримав переможця ЛЄ – МЮ платив за нього майже 40 мільйонів євро.

Новачок Ла Ліги оголосив про підписання одразу двох іменитих форвардів – екс-нападник Португалії та наступник Яремчука.

Попов може стати партнером сина Шевченка – несподіваний трансфер лідера Динамо в Англію.

Українці за кордоном

Лунін почув вердикт на дебютний матч Алонсо в Ла Лізі – Реал втратив одразу 5 гравців.

Зубков організував переможний гол Трабзонспора – відео ефектного прориву українця.

Довбик може знову замінити топ-форварда – травма бомбардира змінює всі плани й змушує чемпіона шукати небанальні рішення.

Українець завершує трансфер в Англію за 20 мільйонів – тренер підтвердив.