Україна

Полісся втримало перемогу над ЛНЗ. Зоря й Олександрія розписали нічию на очах Реброва.

Карпати на останніх хвилинах втратили перемогу над конкурентом за лідерство у Першій лізі.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна видала хороший тиждень, але конкуренти – ще кращий.

Шахтар офіційно визначився з місцем проведення матчів Ліги чемпіонів.

Світ

Збірна Італії офіційно знайшла нового тренера – зіркового фахівця презентують перед матчем з Україною.

Челсі підписав молодого хавбека за божевільну суму, ще раз обігравши Ліверпуль.

Ліверпуль придбав 30-річного хавбека з Бундесліги після двох трансферних провалів.

Баварія на виїзді не без проблем розгромила Вердер – Кейн оформив дебютні гол + пас, Сане відзначився дублем.

Екс-зірка Арсенала і збірної Англії завершив кар'єру – футболіст тепло попрощався з фанатами.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський майже оформив своє повернення в Серію А. Українець ще вчора прилетів до Генуї, щоб пройти медогляд. Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно не захотів прямого говорити про трансфер українця, а лише похвалив свого майбутнього підопічного.

Сергій Булеца відзначився дебютною результативною дією в чемпіонаті Польщі. Дещо курйозний асист українця допоміг здобути перемогу.

Анчелотті назвав основного голкіпера Реала на матч Ла Ліги – фахівець розповів про конкуренцію між Луніним і Кепою.