Головні новини 18 серпня: Маліновський в Дженоа, вердикт для Луніна, новий тренер Італії, новачки Челсі й Ліверпуля
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 18 серпня.
Україна
Полісся втримало перемогу над ЛНЗ. Зоря й Олександрія розписали нічию на очах Реброва.
Карпати на останніх хвилинах втратили перемогу над конкурентом за лідерство у Першій лізі.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна видала хороший тиждень, але конкуренти – ще кращий.
Шахтар офіційно визначився з місцем проведення матчів Ліги чемпіонів.
Світ
Збірна Італії офіційно знайшла нового тренера – зіркового фахівця презентують перед матчем з Україною.
Челсі підписав молодого хавбека за божевільну суму, ще раз обігравши Ліверпуль.
Ліверпуль придбав 30-річного хавбека з Бундесліги після двох трансферних провалів.
Баварія на виїзді не без проблем розгромила Вердер – Кейн оформив дебютні гол + пас, Сане відзначився дублем.
Екс-зірка Арсенала і збірної Англії завершив кар'єру – футболіст тепло попрощався з фанатами.
Українці за кордоном
Руслан Маліновський майже оформив своє повернення в Серію А. Українець ще вчора прилетів до Генуї, щоб пройти медогляд. Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно не захотів прямого говорити про трансфер українця, а лише похвалив свого майбутнього підопічного.
Сергій Булеца відзначився дебютною результативною дією в чемпіонаті Польщі. Дещо курйозний асист українця допоміг здобути перемогу.
Анчелотті назвав основного голкіпера Реала на матч Ла Ліги – фахівець розповів про конкуренцію між Луніним і Кепою.