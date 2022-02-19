Головні новини 18 лютого: збірна України запланувала два матчі у Львові, Реал стежить за Додо
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 18 лютого.
Україна
Шахтар розгромив Астану – Трубін віддав гольовий пас, казкові Мудрик, Додо і джокер Нерес затушовують дві проблеми.
Захисник "гірників" Додо опинився в списку цілей Реала на заміну Дані Карвахалю.
Ворскла нарешті позбулася Луїзао. Скандальний бразилець продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі.
Збірна України офіційно проведе два матчі Ліги націй у Львові.
Чернігівська Десна ризикує припинити існування через трансферний бан – заява президента клубу.
Світ
Черговий тур Серії А стартував туринським дербі. Ювентус не втримав перемогу і підвищив шанси Аталанти повернутися в зону Ліги чемпіонів.
Матчі АПЛ під загрозою зриву через ураган – поєдинки Ліверпуля та Манчестер Сіті у найбільшій небезпеці
Гвардіола проти Конте, Маліновський і Ко жадають помсти, дербі Борусій – топ-матчі вікенду
Українці за кордоном
Аль-Айн Реброва здобув впевнену звитягу в чемпіонаті. Підопічні українського фахівця забили шедевральний гол.
Вихованець Динамо Дмитро Хльобас офіційно приєднався до вірменського Урарту.
Аталанта Руслана Маліновського на порозі кардинальних змін – сім'я Перкассі продає клуб американцям