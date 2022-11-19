НОК України

Результати голосування Генеральної асамблеї НОК вилилися у справжній скандал. Річ у тім, що поруч з Шевченком та Усиком членство Національному олімпійському комітеті отримали Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс.

Це викликало суспільний резонанс. Одним із перших відреагував Андрій Шевченко. Екс-наставник збірної України повідомив, що відмовляється від своєї посади, бо не хоче перебувати у такій компанії. Слідом президент УАФ Андрій Павелко призупинив членство в НОК. Зрештою, Суркіс та Шуфрич склали повноваження, про що оголосили офіційно.

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