Головні новини 18 листопада: скандал на прес-конференції Реброва, УАФ програла суд Тимощуку
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 18 листопада.
Збірна України
Албанія – Україна: прес-конференція Реброва та Яремчука почалась зі скандалу через російську мову – абсурдне пояснення.
Форвард збірної України тренувався індивідуально перед вирішальним матчем Ліги націй
Ліга націй
Іспанія у матчі з п'ятьма дебютантами перестріляла Швейцарію, Данія відправила Сербію в стикові матчі Ліги націй.
Шотландія сенсаційно вибила Польщу з еліти Ліги націй, Хорватія врятувала нічию з Португалією і вийшла у чвертьфінал.
Луческу в лідерах, легіонер УПЛ забив і хапнув червону за тайм, рятівний гол Жерсона, історичне Сан-Маріно: Ліга націй.
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Збірну Росії не допустять до жеребкування кваліфікації ЧС-2026 – "болотні" ЗМІ назвали незвичайну причину.
Тимощук виграв справу проти УАФ у Лозанні.
Зірка АПЛ отримав дискваліфікацію на 7 матчів і чималий штраф – все через расистський жарт про одноклубника.