Збірна України

Албанія – Україна: прес-конференція Реброва та Яремчука почалась зі скандалу через російську мову – абсурдне пояснення.

Форвард збірної України тренувався індивідуально перед вирішальним матчем Ліги націй

Ліга націй

Іспанія у матчі з п'ятьма дебютантами перестріляла Швейцарію, Данія відправила Сербію в стикові матчі Ліги націй.

Шотландія сенсаційно вибила Польщу з еліти Ліги націй, Хорватія врятувала нічию з Португалією і вийшла у чвертьфінал.

Луческу в лідерах, легіонер УПЛ забив і хапнув червону за тайм, рятівний гол Жерсона, історичне Сан-Маріно: Ліга націй.

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