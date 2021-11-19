Україна

Роберто Де Дзербі підтвердив інтерес Шахтаря до форварда збірної Аргентини

Нікола Ріццолі офіційно отримав посаду в УАФ

Динамо U-19 знищило Чорноморець 8-ма голами – тайм для Бурди, дубль капітана та черговий гол Діалло

Житлобуд-1 впевнено здолав Брейдаблік – перша перемога України в нинішній Лізі чемпіонів, слабка надія на плей-офф

Світ

Німеччина може зобов'язати футболістів вакцинуватися

Баварія ризикує залишитись без Кімміха та Комана на матч з Динамо

Ван Бронкхорст офіційно очолив Рейнджерс після Джеррарда

Ексклюзиви "Футбол 24"

Дванадцять друзів Шевченка: українці, спроможні підсилити Дженоа, – хто вони?

Українець у Спарті: починав з Миколенком, вітається з Росіцкі, після скандалу у Ворсклі розчарований нашим футболом

"Евтаназія? Я ніколи не боявся смерті": екс-тренеру Барселони поставили страшний діагноз, він не здається і усіх дивує