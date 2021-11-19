Головні новини 18 листопада: перша перемога України в ЛЧ, Шахтар торгує нового форварда
"Футбол 24" презентує головні новини за четвер, 18 листопада.
Україна
Роберто Де Дзербі підтвердив інтерес Шахтаря до форварда збірної Аргентини
Нікола Ріццолі офіційно отримав посаду в УАФ
Динамо U-19 знищило Чорноморець 8-ма голами – тайм для Бурди, дубль капітана та черговий гол Діалло
Житлобуд-1 впевнено здолав Брейдаблік – перша перемога України в нинішній Лізі чемпіонів, слабка надія на плей-офф
Світ
Німеччина може зобов'язати футболістів вакцинуватися
Баварія ризикує залишитись без Кімміха та Комана на матч з Динамо
Ван Бронкхорст офіційно очолив Рейнджерс після Джеррарда
Ексклюзиви "Футбол 24"
Дванадцять друзів Шевченка: українці, спроможні підсилити Дженоа, – хто вони?
Українець у Спарті: починав з Миколенком, вітається з Росіцкі, після скандалу у Ворсклі розчарований нашим футболом
"Евтаназія? Я ніколи не боявся смерті": екс-тренеру Барселони поставили страшний діагноз, він не здається і усіх дивує