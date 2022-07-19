Жеребкування кваліфікації єврокубків

Напередодні у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування відбору усіх трьох євротурнірів. Потенційним суперником Динамо в 3-му раунді Ліги чемпіонів, якщо кияни пройдуть Фенербахче, буде австрійський Штурм. Якщо ж команда Луческу вилетить з ЛЧ, то гратиме з чеським Словацко за груповий етап Ліги Європи.

Також кинули жереб у Лізі конференцій. Можливим суперником Ворскли у третьому раунді кваліфікації стане переможець пари Вальмієра – Шкендія. Перед тим полтавцям треба пройти АІК. Натомість Зоря зустрінеться з переможцем пари Влазнія – Університатя Крайова.

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