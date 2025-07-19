Головні новини 18 липня: новий топ-претендент на Забарного, рекордний трансфер зірки Реала, ще одна осічка Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 18 липня.
Україна
Динамо готується відпустити ще одного гравця до Польщі – він уже прибув на підписання контракту.
Шахтар зганьбився з представником Другої ліги Словенії, сенсаційно програвши перед дуеллю з Бешикташем.
Екс-голкіпер збірної України став спортивним директором Руха.
Світ
Ямаль переписує всі рекорди: зірка Барселони приніс клубу 10 мільйонів євро за один день.
Сан-Сіро не допустили до проведення Євро-2032 – в УЄФА назвали причину.
Вінісіуса планують зробити найдорожчим футболістом в історії – рекордна пропозиція в 350 мільйонів вже готова.
Українці за кордоном
ПСЖ ризикує втратити Забарного – Тоттенхем готовий перехопити українця і пропонує божевільну суму.
Лунін начебто контактував з Вільяреалом – відомі перші результати перемовин і відповідь Мадрида.