Україна

Динамо готується відпустити ще одного гравця до Польщі – він уже прибув на підписання контракту.

Шахтар зганьбився з представником Другої ліги Словенії, сенсаційно програвши перед дуеллю з Бешикташем.

Екс-голкіпер збірної України став спортивним директором Руха.

Світ

Ямаль переписує всі рекорди: зірка Барселони приніс клубу 10 мільйонів євро за один день.

Сан-Сіро не допустили до проведення Євро-2032 – в УЄФА назвали причину.

Вінісіуса планують зробити найдорожчим футболістом в історії – рекордна пропозиція в 350 мільйонів вже готова.

Українці за кордоном

ПСЖ ризикує втратити Забарного – Тоттенхем готовий перехопити українця і пропонує божевільну суму.

Лунін начебто контактував з Вільяреалом – відомі перші результати перемовин і відповідь Мадрида.

Маліновський не зміг завершити тренування з Дженоа.