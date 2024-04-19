Головні новини 18 квітня: тонни компліментів Луніну, Мілевський поновлює кар'єру, Трубін і Ліверпуль вилетіли з ЛЄ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 18 квітня.
Андрій Лунін
Лунін вразив Іспанію божевільним перфомансом в ЛЧ: мадридський Вацко розтанув, ЗМІ вимагають довічний контракт
"Андрій перетворюється на воротаря без слабких місць": знаменитий кіпер 90-х аналізує дії Луніна без емоцій.
Лунін отримав безпрецедентні оцінки від іспанських ЗМІ: "Манчестер остаточно розвіяв сумніви".
Перес запропонував Луніну новий контракт після шоу в Манчестері – ЗМІ пророкує сміливе рішення українця.
Єврокубки
Аталанта вибила Ліверпуль з ЛЄ, Байєр пройшов Вест Хем і встановив непереможний рекорд.
Трубін не зміг повторити подвиг Луніна – Бенфіка в серії пенальті вилетіла з Ліги Європи, пустивши Марсель у півфінал.
Визначилися усі учасники 1/2 фіналу Ліги Європи 2023/24.
Скандальний чемпіон світу знову познущався з французів, Фіорентина дотисла сенсацію і вийшла у півфінал Ліги конференцій.
Фенербахче по пенальті вилетів від Олімпіакоса, Брюгге дотис ПАОК: визначилися всі учасники півфіналів Ліги конференцій
Інші топ-новини
Шахтар переграв Зорю – луганці закамбечили у меншості, заміни Пушіча врятували чемпіонський відрив від Динамо.
Україна офіційно отримала трансляторів Євро-2024.
УАФ оприлюднила попередні результати аудиту – збитки сягнули майже 1,5 мільярда.
Мілевський офіційно відновив кар'єру гравця – екс-форвард Динамо знайшов собі новий клуб.