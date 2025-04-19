"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 18 квітня 2025 року.

Україна

Динамо в непростому матчі розгромило Оболонь – шедевр Ярмоленка допоміг зберегти чемпіонський гандикап.

Олександрія втримала перемогу над Ворсклою, забивши тричі за тайм – дубль Цари погіршив шанси полтавців на виживання.

"Це пропаганда гімна": відомий журналіст розніс Шовковського та Шищенка за спілкування російською мовою.

Максимов натякнув на відставку після поразки від Олександрії: "Поспілкуюсь з керівництвом Ворскли і ухвалю рішення".

"Петровський Спайдермен": голкіпер-рекордсмен УПЛ працював на будівництві, вразив навіть Бущана і дає сигнал Реброву. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Челсі оновив умови контракту Мудрика – джерело розкрило деталі.

Довбик почув вердикт після пропущеного тренування – Раньєрі визначився з долею українця на Верону.

Судаков вдруге стане батьком – лідер Шахтаря розсекретив стать дитини.

Екс-зірка Динамо нокаутував Металіст, Прикарпаття з подвійним дуплетом било аутсайдера, фіаско Агробізнеса у Першій лізі.

Світ

Роналду зганьбився, перервавши серію з чотирьох перемог – екс-зірка Барселони відзначився шикарним голом.

Реал провів перемовини з наступником Анчелотті – доведеться заплатити кругленьку суму за тренера.

Іспанія офіційно матиме 5 команд у Лізі чемпіонів наступного сезону – є шанс на шосту, Довбику потрібне диво.

Автор хет-трика у ворота Барселони визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Мбаппе дізнався вердикт щодо участі в фіналі Кубка Іспанії проти Барселони – зірка Реала має пошкодження.

Помер вихованець Манчестер Юнайтед – йому було лише 36 років.