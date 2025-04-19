Головні новини 18 квітня: Шовковський потрапив у скандал, тренер УПЛ натякнув на відставку, смерть екс-гравця МЮ
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 18 квітня 2025 року.
Україна
Динамо в непростому матчі розгромило Оболонь – шедевр Ярмоленка допоміг зберегти чемпіонський гандикап.
Олександрія втримала перемогу над Ворсклою, забивши тричі за тайм – дубль Цари погіршив шанси полтавців на виживання.
"Це пропаганда гімна": відомий журналіст розніс Шовковського та Шищенка за спілкування російською мовою.
Максимов натякнув на відставку після поразки від Олександрії: "Поспілкуюсь з керівництвом Ворскли і ухвалю рішення".
"Петровський Спайдермен": голкіпер-рекордсмен УПЛ працював на будівництві, вразив навіть Бущана і дає сигнал Реброву. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.
Челсі оновив умови контракту Мудрика – джерело розкрило деталі.
Довбик почув вердикт після пропущеного тренування – Раньєрі визначився з долею українця на Верону.
Судаков вдруге стане батьком – лідер Шахтаря розсекретив стать дитини.
Екс-зірка Динамо нокаутував Металіст, Прикарпаття з подвійним дуплетом било аутсайдера, фіаско Агробізнеса у Першій лізі.
Світ
Роналду зганьбився, перервавши серію з чотирьох перемог – екс-зірка Барселони відзначився шикарним голом.
Реал провів перемовини з наступником Анчелотті – доведеться заплатити кругленьку суму за тренера.
Іспанія офіційно матиме 5 команд у Лізі чемпіонів наступного сезону – є шанс на шосту, Довбику потрібне диво.
Автор хет-трика у ворота Барселони визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів.
Мбаппе дізнався вердикт щодо участі в фіналі Кубка Іспанії проти Барселони – зірка Реала має пошкодження.
Помер вихованець Манчестер Юнайтед – йому було лише 36 років.