Головні новини 18 грудня: Довбик запалює в Іспанії, жеребкування ЛЧ, суперник для Шахтаря, фіналіст клубного ЧС
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 18 грудня.
Україна і світ
Шахтар розписав нічию з Авіспа Фукуока у благодійному матчі на користь України – Сікан знову забив, повернення Шведа.
Марсело організував путівку у фінал клубного ЧС для Флуміненсе – рекорд екс-зірки Ювентуса, жах від захисника Шахтаря.
Севілья офіційно оголосила ім'я нового тренера – переможець єврокубка прийшов рятувати від провалу.
Єврокубки
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – Зінченко мститиме за Шахтар, Лунін отримав складнішого суперника.
Результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи – Шахтар отримав складного суперника у плей-офф.
Результати жеребкування стикових матчів Ліги конференцій – українці отримали суперників.
Українці за кордоном
Довбик оформив дубль на ювілей в чемпіонаті Іспанії. Це допомогло Жироні розгромити Алавес – каталонці повернули лідерство, Артем порівнявся з легендами.
Русин забив гол Арсеналу на очах нового тренера Сандерленда – українця відправили у молодіжку.
Лунін повернувся на радари чемпіона Італії – джерело розкрило скромний цінник українця.