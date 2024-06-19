Євро-2024

Португалія вирвала перемогу в історичний день Роналду – екс-партнери Ярмоленка та кат Дніпра-1 були близькі до сенсації.

Грузія незабутньо дебютувала на Євро – Туреччина перемогла завдяки шедеврам і покарала голкіпера, який пішов атакувати.

Мбаппе ухвалив рішення щодо операції на носі – він гратиме в масці до кінця Євро-2024.

Збірна України

Перший матч України на Євро-2024 відвідав скаут італійського гранда – полювання за Довбиком триває.

"Вчинив як школяр": румунські ЗМІ глузують з Луніна і Мудрика, єдина деталь, якою може похвалитись збірна України.

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