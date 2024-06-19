Головні новини 18 червня: важка перемога Португалії, епічна поразка Грузії, топ-клуб оцінив Довбика в матчі України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 18 червня.
Євро-2024
Португалія вирвала перемогу в історичний день Роналду – екс-партнери Ярмоленка та кат Дніпра-1 були близькі до сенсації.
Грузія незабутньо дебютувала на Євро – Туреччина перемогла завдяки шедеврам і покарала голкіпера, який пішов атакувати.
Мбаппе ухвалив рішення щодо операції на носі – він гратиме в масці до кінця Євро-2024.
Збірна України
Перший матч України на Євро-2024 відвідав скаут італійського гранда – полювання за Довбиком триває.
"Вчинив як школяр": румунські ЗМІ глузують з Луніна і Мудрика, єдина деталь, якою може похвалитись збірна України.
Інші топ-новини
Карпати перебили пропозицію іноземного клубу за вихованця Шахтаря.
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Шахтар закрив перехід центрбека з Тунісу – Романо розсекретив суму трансферу
Мессі відмовився від 1,4 млрд євро – таку суму пропонував тільки один клуб.