Шахтар – Рома і Вільяреал – Динамо

Донецький Шахтар вдруге програв Ромі та безславно вилетів із єврокубків – відео забитих м'ячів та огляд матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.

Іспанський Вільяреал вдруге легко бив Динамо в 1/8 фіналу ЛЄ – відео голів та огляд поєдинку.

Керманич "гірників" Луїш Каштру оцінив євросезон, розповів про контракт із донеччанами та трансфери. Головний тренер Динамо Мірча Луческу теж поспілкувався із пресою після вильоту.

Ліга Європи

Лондонський Тоттенхем зганьбився у Загребі, Арсенал втримав комфортну поразку, а Сольдадо вивів Гранаду в 1/4 фіналу. Англійський Манчестер Юнайтед вибив Мілан, Славія покарала грубий Рейнджерс, Аякс не мав проблем з Янг Бойз.

Ліга Європи: визначились всі учасники чвертьфінальної стадії. Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів – поразки Динамо і Шахтаря виявилися фатальними.

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Міланський Інтер втратив ще двох гравців основи через коронавірус – офіційно перенесений поєдинок Серії А проти Сассуоло.