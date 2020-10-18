Україна

Динамо перед стартом у Лізі чемпіонів здолало Рух. Своєю чергою, Шахтар познущався зі Львова – Коваленко за 18 хвилин оформив дубль і травмувався.

Луганська Зоря драматично втратила перемогу над Колосом – пенальті у компенсований час забив Селезньов.

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Світ

В Італії міланське дербі завершилося поразкою Інтера – Ібрагімовіч влаштував гольову феєрію. Натомість Ювентус несподівано не впорався з аутсайдером. Наполі завдав дуже болючої поразки Аталанті – команда Маліновського отримала 4 голи ще до перерви.

В Ла Лізі Суарес знову забив за Атлетіко, чим допоміг команді перемогти. Реал та Барселона синхронно програли. Мадридці поступилися Кадісу, а каталонці – Хетафе.

Манчестер Сіті мінімально здолав Арсенал. Мерсисайдське дербі завершилося внічию та ще й зі скандалом. Схоже, VAR поцупив у Ліверпуля перемогу. Окрім того, Вірджил ван Дейк отримав серйозну травму.

Українці за кордоном

Артем Кравець знову забив у Туреччині. Цього разу гол українця врятував Коньяспор від поразки. Роман Зозуля відзначився першим забитим м'ячем у нинішньому сезоні, чим допоміг Альбасете покинути зону вильоту.

Олександр Філіппов вперше забив за Сент-Трюйден, але його команда програла з тенісним рахунком. Євген Макаренко перервав 4-річну гольову засуху і фактично приніс перемогу Кортрейку.

Роман Яремчук феєрив у матчі проти Серкль Брюгге. Однак його гол+пас не врятували Гент від поразки, Ігор Пластун заробив пенальті у власні ворота.