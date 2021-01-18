Європа

Протистояння Ліверпуля та Манчестер Юнайтед мало стати окрасою футбольного вікенда, але натомість – розчарування. Вашій увазі детальний розбір центрального матчу АПЛ.

Барселона сенсаційно програла Атлетіку у фіналі Суперкубка Іспанії, Мессі отримав скандальне вилучення.

Інтер несподівано покарав туринський Ювентус та ще більше закрутив інтригу у нинішньому сезоні Серії А.

Українці за кордоном

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті познущатись над суперником та повернутись у чемпіонську гонку АПЛ. Українець був одним із найкращих у матчі.

Аталанта втратила очки у двобої з Дженоа. Руслан Маліновський вийшов у старті бергамасків, але провів не надто переконливий поєдинок.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін готується до дебюту за мадридський клуб.

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Шахтар вирушив на збори до Туреччини, де на "гірників" очікують 4 матчі.

Манчестер Сіті отримає космічну суму на літні трансфери, відомі проблемні позиції, та яким чином це може вплинути на Зінченка.

Легенда бельгійського футболу нагадує про себе завдяки спокусливій доньці, яка зводить з розуму своєю красою.