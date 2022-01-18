Наші за кордоном

Мілан сенсаційно програв Спеції, а одним з героїв матчу став Віктор Коваленко. Українець віддав асист на переможний гол, хоча зіграв лише 15 хвилин. Руслан Маліновський пропустить ще один матч Аталанти. Підозрюють, що у нього немає зеленого сертифіката про вакцинацію. Миколенко зможе попрацювати з Анрі – Евертон знайшов тимчасове вирішення тренерського питання.

Найкращі від ФІФА

ФІФА роздала нагороди за підсумками 2021 році. Роберт Лєвандовскі визнаний найкращим гравцем. Поляк виголосив зворушливу промову. З'явилася інформація, як голосували від України Олександр Петраков і Андрій Пятов. Представниця Барселони стала найкращою футболісткою року.

Частину нагород забрав Челсі: Томас Тухель став найкращим тренером, а Едуар Менді – найкращим голкіпером. У команді року не знайшлося місця для Мбаппе, зате туди поставили Роналду. Кріштіану ще й отримав особливу нагороду. Ламела здобув премію Пушкаша за неймовірний гол у ворота Арсенала.

Україна

Динамо вирушило на перший збір у Іспанію без Раміреса і трьох лідерів, але з Бєсєдіним. Караваєв, Забарний і Шкурін заразились коронавірусом. СК Дніпро-1 оголосив про підписання захисника Динамо. Громова перевели в дубль Зорі через бажання піти з клубу.