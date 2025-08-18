"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 17 серпня.

УПЛ

Шахтар з дебютним голом українця переміг Верес і впритул наблизився до Динамо – "гірники" зазнали 2-х втрат.

Полісся на очах в Усика програло ЛНЗ – чемпіон світу став антигероєм, третя поразка поспіль для Ротаня.

Кудрівка перемогла Полтаву, забивши три голи в битві дебютантів – "селянам" допоміг спірний пенальті.

Перша ліга: перестрілка Інгульця проти Ниви, Чернігів розгромив Прикарпаття, нічия ЮКСА та Фенікс-Маріуполя.

Українці за кордоном

Забарний дебютував за ПСЖ, здобувши мінімальну перемогу над Нантом – Ілля почав нервово, але видав сильний матч.

Син легенди Волині взяв участь у погромі команди екс-гравця Динамо у Європі – ВІДЕО.

Український форвард оформив дебютний гол у європейській першості – ВІДЕО.

Екс-гравець Руха забив у європейському чемпіонаті – його команда іде на першому місці (ВІДЕО).

Синчук не допоміг Монреалю перемогти ДС Юнайтед, нічия Коламбуса з Чеберком: МЛС.

Світ

Арсенал переміг МЮ завдяки скандальному кутовому – Йокерес провалив дебют в АПЛ, крутий старт новачків "дияволів".

Ярмолюк зазнав нищівної поразки від Ноттінгема попри гольовий шанс, Челсі на очах Азара зіграв внічию з Крістал Пелас.

Атлетіко сенсаційно програв Еспаньйолу, Атлетік у матчі зі скасованим голом і пенальті перестріляв Севілью.

Мессі феєрично повернувся після травми, оформивши гол+пас за 6 хвилин – екс-зірки Барси принесли перемогу Інтер Маямі.

Кубок Італії: Мілан проходить далі, проте втрачає зірку команди.

Кубок Німеччини: унікальне шоу Кайзерслаутерна, пізній камбек Кельна та нерви Борусії М.