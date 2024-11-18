Збірна України

Збірна України прибула до Албанії на останній матч у групі Ліги націй. Поєдинок у Тирані матиме вирішальне значення щодо того, в якому дивізоні наша команда проведе наступну кампанію.

Експерти розібрали гру 5-го туру у Батумі. В інтерв'ю Футбол 24 знаменитий форвард київського Динамо 80-х Віктор Хлус наполіг: "Час робити акцент на атаку".

Більше аналітики дивіться на YouTube-каналі нашого сайту: Україна вийшла на Грузію з 10,5 гравцями – примітивний план Реброва і хто наш "містер ефективність" та Мудрик як Роналдінью, Забарного сватають у Реал недарма, Судаков активує машину – "найкращий у світі" грає за Україну.

А тим часом Шахтар розколовся у питанні трансферу гравця збірної України – Палкін не підтримує Срну.

Ліга націй

Франція взяла реванш у Італії й виграла групу Ліги націй – Рабйо відзначився дублем, Дінь приклався до трьох голів.

Англія повернулася до еліти Ліги націй, забивши п'ять голів Ірландії – Беллінгем долучився до чотирьох.

Австрія драматично втратила перемогу і відправляється в стики, хет-трик Холанда допоміг Норвегії підвищитися у класі.

Ізраїль несподівано переміг Бельгію, але не врятувався від вильоту – лідер Арсенала зазнав травми.

Вірменія вирвала першу перемогу після Петракова і може стати суперником України – допоміг провал екс-хавбека Зорі.

Румунія – Косово: УЄФА відкрив провадження щодо скандального матчу Ліги націй.

Екс-капітан збірної Угорщини опублікував звернення до фанів – його забрали в лікарню прямо з лави запасних.

Інше

Поворознюк визначився з долею "бунтівників" Інгульця – п'ятьох гравців виставили на трансфер і продовжили санкції.

Лєвандовскі почув вердикт на матч зі Сельтою – інша зірка Барселони ризикує пропустити гру.

Неймар обрав новий клуб – гравець працює над розірванням контракту з Аль-Хілялем.