Головні новини 17 листопада: Україна прибула на фінал року, Луческу під прицілом УЄФА, Англія ефектно повертається
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 17 листопада.
Збірна України
Збірна України прибула до Албанії на останній матч у групі Ліги націй. Поєдинок у Тирані матиме вирішальне значення щодо того, в якому дивізоні наша команда проведе наступну кампанію.
Експерти розібрали гру 5-го туру у Батумі. В інтерв'ю Футбол 24 знаменитий форвард київського Динамо 80-х Віктор Хлус наполіг: "Час робити акцент на атаку".
Більше аналітики дивіться на YouTube-каналі нашого сайту: Україна вийшла на Грузію з 10,5 гравцями – примітивний план Реброва і хто наш "містер ефективність" та Мудрик як Роналдінью, Забарного сватають у Реал недарма, Судаков активує машину – "найкращий у світі" грає за Україну.
А тим часом Шахтар розколовся у питанні трансферу гравця збірної України – Палкін не підтримує Срну.
Ліга націй
Франція взяла реванш у Італії й виграла групу Ліги націй – Рабйо відзначився дублем, Дінь приклався до трьох голів.
Англія повернулася до еліти Ліги націй, забивши п'ять голів Ірландії – Беллінгем долучився до чотирьох.
Австрія драматично втратила перемогу і відправляється в стики, хет-трик Холанда допоміг Норвегії підвищитися у класі.
Ізраїль несподівано переміг Бельгію, але не врятувався від вильоту – лідер Арсенала зазнав травми.
Вірменія вирвала першу перемогу після Петракова і може стати суперником України – допоміг провал екс-хавбека Зорі.
Румунія – Косово: УЄФА відкрив провадження щодо скандального матчу Ліги націй.
Екс-капітан збірної Угорщини опублікував звернення до фанів – його забрали в лікарню прямо з лави запасних.
Інше
Поворознюк визначився з долею "бунтівників" Інгульця – п'ятьох гравців виставили на трансфер і продовжили санкції.
Лєвандовскі почув вердикт на матч зі Сельтою – інша зірка Барселони ризикує пропустити гру.
Неймар обрав новий клуб – гравець працює над розірванням контракту з Аль-Хілялем.