Війна Росії проти України

Спонсор збірної України презентував форму для ЦСКА та клубу Кадирова – на черзі Зеніт. Здається, назрівають зміни і в екіпіруванні нашої національної команди.

Першоліговий Краматорськ офіційно пропустить чемпіонат України сезону 2022/23.

"Мені болить за те, що відбувається в Україні": Траоре прокоментував повернення у Шахтар.

Росія напала на Україну: моральна дилема збірної, клуби готуються розпочати єврокубковий сезон (LIVE)

Україна

Роман Зозуля підтвердив інтерес від новачка УПЛ – до серйозної пропозиції справа не дійшла.

Динамо оголосило заявку на матчі ЛЧ проти Фенербахче та підписало новий контракт зі Сидорчуком. Капітан киян пов'язав своє майбутнє з Україною щонайменше на найближчі кілька років.

Ворскла відпустила легіонера в Ригу: у дебютному матчі він став автором перемоги й показав приклад українцю.

Світ

Зінченко ризикує принести росіянам добрячу суму, якщо перейде в Арсенал. Окупанти вже потирають руки, але є нюанс, пов'язаний із санкціями. Зінченко – в Арсенал: озвучені умови контракту українця з лондонським клубом.

Ювентус прийняв третю пропозицію Баварії за де Лігта – Мюнхен повторює трансферний рекорд.

Жіноче Євро-2022: Швеція познущалася з Португалії, Нідерланди отримали надскладного суперника у плей-офф