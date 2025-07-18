Єврокубки

Шахтар пройшов Ільвес у відборі ЛЄ, але не зміг перемогти у матчі-відповіді – марнотратство резервістів принесло нічию.

Олександрія дізналася першого суперника в ЛК – звалилися друзі Росії, яких Динамо трощило 9:2.

Визначився суперник Полісся в Лізі конференцій – команда з Андорри в меншості ледь не допустила камбек боснійців.

Воротар відбив три пенальті і перевершив Шовковського, божевілля з 11 голами, хет-триком та асистом екс-українця: ЛЄ.

Ліга конференцій: фіаско Вакулка і Ко, реванш екс-тренера Львова, божевільний камбек ГІКа, "чорний день" балтійців. Нєман в дуелі українців вибив Урарту, фіаско екс-клубу Мілевського, драма в "битві карликів".

Шахтар офіційно обрав стадіон, на якому гратиме домашні матчі у єврокубках.

Україна

УАФ презентувала оновлений Кубок України – турнір повернеться в новому форматі. Відбулося перше жеребкування розіграшу: відомі результати.

Рух попрощався з воротарем збірної України – він може возз'єднатися з Пономарьовим.

Динамо презентувало нову форму – довгоочікувана поява третьої зірки (ВІДЕО).

Трансфери

Реал попрощався з легендою, який виграв купу титулів – лише Лунін та Мбаппе прийшли на церемонію.

Наполі офіційно підписав заміну Кварацхелії – Конте випрошував цей трансфер півроку.

Манчестер Сіті підписав топ-таланта – на нього полювали Реал, Ліверпуль та Арсенал.

ПСЖ офіційно підписав заміну росіянину – клуб виконує вимогу Забарного.