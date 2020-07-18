Головні новини 17 липня: капітан молодіжної збірної перебрався у Європу, відбулося перше жеребкування Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 17 липня.

Україна

Захисник Зорі та капітан молодіжної збірної України Євген Чеберко продовжить кар'єру в чемпіонаті Австрії. ЛАСК оголосив про підписання контракту з 22-річним українцем.

Динамо отримало вигідний варіант продажу Жерсона Родрігеса – кияни хочуть витиснути ще більшу суму за трансфер скандального форварда.

Дирекція УПЛ оголосила дати проведення і час початку перших матчів плей-офф чемпіонату України сезону 2019/20 за право зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Черговий легіонер донецького Шахтаря потрапив на радари європейського топ-клубу – Ювентус серйозно цікавиться Маркосом Антоніо.

"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі.

Світ

У швейцарському Ньйоні завершилося перше жеребкування єврокубкового сезону 2020/21. У попередньому раунді Ліги чемпіонів зіграють 4 команди.

Лідс повернувся в АПЛ після 16 років очікувань – команді Марсело Б'єлси навіть не довелось виходити на поле. Фінал Кубка Іспанії можуть перенести на Різдво – RFEF готує повернення уболівальників на трибуни.

Андре Шюррле шокував рішенням завершити кар'єру – герою ЧС-2014 лише 29 років.

Українці за кордоном

Роман Зозуля розгромив одного з лідерів у фіналі за життя в Іспанії – екс-форвард Динамо оформив 2-й вихід у Прімеру. Андрій Лунін епічно "привіз" гол, але став найкращим у матчі та зберіг для Ов'єдо прописку в Сегунді. Василь Кравець асистом допоміг Луго героїчно продовжити серію без поразок.

Ярмоленко зіграв 14 хвилин, але Вест Хем впевнено переміг Уотфорд і де-факто зберіг прописку в АПЛ.

Аталанта повісила цінник на Руслана Маліновського для потенційних топ-претендентів.