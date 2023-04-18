Збірна України

Україна у відборі на Євро-2024: Мінмолодьспорту дало остаточну відповідь щодо позиції "синьо-жовтих" на тлі резонансного рішення уряду.

УАФ домовилась з Ребровим щодо призначення у збірну України – Вікор Вацко озвучив терміни контракту.

Зірка Шахтаря ризикує пропустити Євро-2023 через складну травму. Молодіжна збірна вірить у найкращий прогноз.

Україна

Помер легендарний екс-форвард Динамо, який забивав Барселоні. Ребров шокований смертю екс-одноклубника, який виявився "єдиним другом".

CAS поставив крапку у справі щодо довічної дискваліфікації Олександра Севідова. Колишній наставник низки українських клубів не зміг довести, що не причетний до організації договірних матчів.

Світ

Лапорта люто атакував Реал і відповів на дискваліфікацію в ЛЧ – основне з найбільш очікуваної прес-конференції в іспанському футболі.

Ліверпуль знищив Лідс, забивши шість голів – Салах і Жота оформили по дублю, у Трента два асисти.

Аталанта відзначила грандіозний ювілей та відстояла нелогічну нічию проти Фіорентини.