"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за четвер, 17 квітня 2025 року.

Україна

УАФ визнала помилку арбітра у скандальному матчі УПЛ – Ротань мав рацію.

Миколенко може покинути Евертон – українцем зацікавився іменитий клуб АПЛ

Пушіч різко змінив свою думку щодо шансів Шахтаря на чемпіонство: "Боротьба не закінчена".

Тренерський штаб Кучера поповнив екс-гравець збірної України.

Суркіс виховує ще одного поціновувача футболу – донька боса Динамо показала миле відео з наймолодшим членом родини.

Бущан знову залишився поза заявкою Аль-Шабаба – команда українця розписала нічию з аутсайдером ліги.

Шахтар судиться з легіонером через відхід з клубу – справу розглядатиме CAS.

Лідер Олександрії вибув до кінця сезону – джерело поділилося подробицями.

Світ

Челсі у матчі зі скасованим голом несподівано поступився Легії, але пробився у півфінал Ліги конференцій.

Тоттенхем, МЮ і Атлетік вийшли до півфіналу ЛЄ, Лаціо програв Буде-Глімту в серії пенальті.

Ліверпуль офіційно продовжив контракт ще одного лідера – найбільша зарплата у Європі на своїй позиції.

Фіорентина пробилась у півфінал Ліги конференцій, влаштувавши перестрілку з Целє, Бетіс пройшов команду екс-українця.

Капітан Інтера повторив Марадону і забив рукою – екс-арбітр ФІФА вважає, що VAR вкрав у Баварії путівку в півфінал ЛЧ.

Лідери Реала підняли бунт проти Анчелотті – головну претензію команди вже донесли до президента.

VAR виніс фінальний вердикт скандальному голу Арсенала у ворота Реала – Сака дивом уник офсайду.

"Ти не можеш казати, що хочеш грати попереду Погба": МЮ продав найвідданішого гравця – він уже б'є рекорди за інший клуб. МАТЕРІАЛ "ФУТБОЛ 24".