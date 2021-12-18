Україна

За інформацією авторитетних інсайдерів, Віталій Миколенко вже прибув у Англію, де проходить медогляд перед трансфером у Евертон. Наставник "ірисок" Рафаель Бенітес відповів на запитання про перехід українця.

Тим часом Динамо не планує обмежуватися продажем Миколенка і влаштує грандіозний розпродаж – Циганков та ще дві зірки можуть покинути Київ.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ

Світ

Інтер знищив аутсайдера Серії А, встановивши рекорд за голами і зберігши лідерство в турнірній таблиці. Також міланці офіційно розірвали контракт з Крістіаном Еріксеном.

Бразилія, Аргентина та інші південноамериканські збірні гратимуть в Лізі націй.

Баварія розгромила Вольфсбург – Лєвандовскі перевершив неймовірне досягнення, Мюллер оформив гол+пас у 400-му матчі в Бундеслізі.

Українці за кордоном

Дженоа у стартовому матчі 18-го туру Серії А програла Лаціо. Для Андрія Шевченка ця поразка стала історичною. Відколи за перемогу нараховують три очки, жоден тренер "грифонів" не починав настільки невдало.

Вихованець Шахтаря Марк Рене Мампассі офіційно перейшов у московський Локомотив. Захисник запевнив, що готовий і надалі грати за збірну України.