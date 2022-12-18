Головні новини 17 грудня: Хорватія здобула бронзу ЧС-2022, Модріч не планує зупинятися, Луческу зустрінеться з Суркісом
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 17 грудня.
Чемпіонат світу
Хорватія переграла Марокко і здобула другу поспіль медаль на чемпіонатах світу – класика мундіалів і другий після Мессі у крутій грі.
Лука Модріч офіційно оголосив своє майбутнє у збірній Хорватії після бронзи ЧС-2022.
Дідьє Дешам вимушено готує екстрений план на фінал ЧС-2022.
Неймар влаштував гучну вечірку через кілька днів після слізного вильоту з ЧС-2022 – Бразилія лютує.
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Кіліан Мбаппе запекло захищає Роналду в порівняннях з Мессі – скандальний інсайд від екс-гравця ПСЖ.
Луческу проведе із Суркісом переговори в Монако – джерело розкрило причини зустрічі.
Руслан Маліновський допоміг Аталанті розгромити Ніццу – бергамаски здобули першу перемогу після чотирьох поразок поспіль.
Манчестер Сіті націлився на вибагливу зірку Арсенала – доведеться повертати гроші за Жезуса і Зінченка. Челсі остаточно закрив трансфер Нкунку.