Чемпіонат світу

Хорватія переграла Марокко і здобула другу поспіль медаль на чемпіонатах світу – класика мундіалів і другий після Мессі у крутій грі.

Лука Модріч офіційно оголосив своє майбутнє у збірній Хорватії після бронзи ЧС-2022.

Дідьє Дешам вимушено готує екстрений план на фінал ЧС-2022.

Неймар влаштував гучну вечірку через кілька днів після слізного вильоту з ЧС-2022 – Бразилія лютує.

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