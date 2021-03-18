Головні новини 17 березня: Шахтар втратив підтримку проти Роми, Баварія та Атлетіко у чвертьфіналі ЛЧ

Ліга чемпіонів

Вчорашній день розпочався рефлексією щодо матчів вівторка. Пеп Гвардіола випередив Жозе Моурінью за кількістю перемог у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Маліновський безсилий в ЛЧ: ноу-хау Аталанти шокувало, але Зідан – не фізрук. "Вибір Гасперіні себе не виправдав": Маліновський пошив у дурні зірку Реала, а італійські ЗМІ знайшли головний недолік.

Увечері визначились усі чвертьфіналісти турніру: Баварія повторно обіграла Лаціо, лондонський Челсі впевнено здолав Атлетіко.

Ліга Європи

Українські гранди сьогодні будуть намагатися здійснити чудо, щоб продертися у чвертьфінал. Шахтар напередодні отримав погані новини – влада Києва заборонила глядачам відвідати матч проти Роми. Ба більше, донеччани ще й Віктора Корнієнка втратили. Тест захисника на коронавірус виявився позитивним.

Тренери дали традиційні прес-конференції: Мірча Луческу, Луїш Каштру, Унаї Емері та Паулу Фонсека, який також прокоментував інтерес до Романа Яремчука.

Дуель Ман Юнайтед та Мілана обіцяє стати ще цікавішою. У манкуніанців з лазарету повернулися три зірки, а у "россонері" готовий зіграти Златан Ібрагімовіч.

Україна та світ

Барселона презентувала Жоана Лапорта у статусі президента. Функціонер відразу ж розпочав із заяви про майбутнє Мессі. Реакція Лео була неоднозначною.

Арена Львів зазнала серйозних збитків через перенесення матчів збірної – працівники кілька місяців не отримують грошей.

Перша ліга на порозі революційних змін – Центральна рада ПФЛ визначилась з новим форматом турніру.

Хорват з українським серцем: голи Шахтарю, подвиг в окупованому Криму, образа на Карпати, його родич – зірковий тренер