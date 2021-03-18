Головні новини 17 березня: Шахтар втратив підтримку проти Роми, Баварія та Атлетіко у чвертьфіналі ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 17 березня.
Ліга чемпіонів
Вчорашній день розпочався рефлексією щодо матчів вівторка. Пеп Гвардіола випередив Жозе Моурінью за кількістю перемог у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.
Маліновський безсилий в ЛЧ: ноу-хау Аталанти шокувало, але Зідан – не фізрук. "Вибір Гасперіні себе не виправдав": Маліновський пошив у дурні зірку Реала, а італійські ЗМІ знайшли головний недолік.
Увечері визначились усі чвертьфіналісти турніру: Баварія повторно обіграла Лаціо, лондонський Челсі впевнено здолав Атлетіко.
Ліга Європи
Українські гранди сьогодні будуть намагатися здійснити чудо, щоб продертися у чвертьфінал. Шахтар напередодні отримав погані новини – влада Києва заборонила глядачам відвідати матч проти Роми. Ба більше, донеччани ще й Віктора Корнієнка втратили. Тест захисника на коронавірус виявився позитивним.
Тренери дали традиційні прес-конференції: Мірча Луческу, Луїш Каштру, Унаї Емері та Паулу Фонсека, який також прокоментував інтерес до Романа Яремчука.
Дуель Ман Юнайтед та Мілана обіцяє стати ще цікавішою. У манкуніанців з лазарету повернулися три зірки, а у "россонері" готовий зіграти Златан Ібрагімовіч.
Україна та світ
Барселона презентувала Жоана Лапорта у статусі президента. Функціонер відразу ж розпочав із заяви про майбутнє Мессі. Реакція Лео була неоднозначною.
Арена Львів зазнала серйозних збитків через перенесення матчів збірної – працівники кілька місяців не отримують грошей.
Перша ліга на порозі революційних змін – Центральна рада ПФЛ визначилась з новим форматом турніру.
Хорват з українським серцем: голи Шахтарю, подвиг в окупованому Криму, образа на Карпати, його родич – зірковий тренер