Головні новини 16 вересня: збірна України втратила Зінченка та дізналася транслятора матчів, Довбик підкорив Європу
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 16 вересня.
Збірна України
Команда Олександра Петракова розпочала підготовку до вирішальних матчів Ліги націй, "синьо-жовті" уже провели перше тренування у Польщі.
Тим часом визначився транслятор матчів збірної України в Лізі націй – на поєдинках працюватиме легендарний коментатор.
Олександр Зінченко не допоможе збірній України, але Мікель Артета зберігає надію, що футболіст за Арсенал грати може.
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