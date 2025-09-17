"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 16 вересня.

Ліга чемпіонів

Перший матч Ліги чемпіонів подарував сенсацію – Уніон знищив ПСВ з голами кривдника України і родичів зірок.

Арсенал переміг Атлетік у важкому матчі-поверненні басків до ЛЧ – дві заміни Артети зробили результат.

Тоттенхем мінімально переміг Вільяреал у ЛЧ – безглуздий автогол голкіпера вирішив долю поєдинку.

Карабах шокував Бенфіку в українському шоу на Да Луж, спаплюживши Судакову дебют мрії – Кащук приніс перемогу після 0:2.

Реал дотиснув Марсель у скандальному матчі ЛЧ – Карвахаль повторив Зідана-2006, дубль Мбаппе з пенальті.

Ювентус уникнув поразки у трилері з Борусією Д – 8 голів у таймі Ліги чемпіонів.

Україна

Збірна України U-20 оголосила склад на ЧС-2025 – Михайленко не дорахувався лідерів.

Екс-голкіпер Динамо та Шахтаря намагався незаконно перетнути кордон – вже проходить військову підготовку в ЗСУ (ФОТО).

Українці за кордоном

Ярмолюк вивів Брентфорд до 1/8 фіналу Кубка ліги – туди ж пробився скромний кат Манчестер Юнайтед.