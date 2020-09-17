Ліга чемпіонів

Угорський Ференцварош взяв реванш у Динамо З – Ребров та інші українці за крок до виходу в ЛЧ із історичною перемогою. Український тренер поділився емоціями після тріумфу в Будапешті.

Натомість Мілевський і Хачеріді програли Маккабі Т.-А., Станковіч вилетів від кіпріотів, Мольде вийшов на Реброва. Таким чином визначились усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Україна

Збірна України проведе товариський матч проти Франції – офіційно відомі дата та місце проведення поєдинку. Натомість Супряга та Антоніо опинились серед претендентів на премію Golden Boy – несподіване зникнення талантів Динамо та Шахтаря.

Ігор Йовічевіч майже узгодив деталі контракту зі СК Дніпро-1 та отримає амбітне завдання. А Мохаммед Кадірі офіційно повернувся в Росію, де виступатиме в оренді.

Інші топ-події

Хавбек Євген Шахов покинув Італію – українець приєднається до співвітчизника в Європі. Жозе Моурінью обговорив з Бейлом його можливий прихід в Тоттенхем і готовий задовольнити фінансові апетити валлійського вінгера.

У Кубку англійської ліги Лідс програв дербі Халлу, Вест Бромвіч та Евертон розгромили андердогів, Саутгемптон вилетів від Брентфорда. Натомість ПСЖ у меншості зумів вирвати перемогу в Метца на останніх секундах матчу Ліги 1.