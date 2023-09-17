Україна

Шахтар у більшості дотиснув Оболонь і зміцнив лідерство в УПЛ – дебютант збірної приніс важку перемогу перед ЛЧ.

Чорноморець завдяки диво-голу зі штрафного переграв Полісся і піднявся на друге місце в УПЛ.

Колишній захисник Динамо та збірної України приєднався до новачка УПЛ.

Олександрія і Минай поділили очки – арбітр завершив матч за мить до гола, команда Шарана все ще без перемог

Світ

Барселона знищила Бетіс, забивши 5 голів – Феліш, Канселу і Лєвандовскі влаштували концерт, Торрес зняв прокляття Мессі.

Роналду буде судитися з Ювентусом через величезні борги

Ліон офіційно призначив нового тренера – чемпіон світу, який громив Україну.

Брайтон переграв МЮ на Олд Траффорд, Ман Сіті дотиснув Вест Хем, Тоттенхем видав найкращий старт за 62 роки.

Українці за кордоном

Гармаш офіційно дебютував за Осієк – українець отримав жовту, екс-форвард Ювентуса забив розкішні голи.

Трубін дебютував за Бенфіку, пропустив з пенальті та замахнувся на асист – Ді Марія поклав шедевр зі штрафного.