Головні новини 16 січня: Миколенко втратив тренера, Лунін взяв перший трофей з Реалом, Коноплянка готує відхід з Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 січня.
Україна
Тобіас офіційно приєднався до Шахтаря. "Гірники" вирушили на збори в Туреччину без Коноплянки. Євген шукає новий клуб, а Шахтар підтвердив намір розійтися. Коноплянка може безкоштовно перейти в СК Дніпро-1. Президент клубу оцінив ймовірність трансферу.
Динамо провело перше тренування у новому році – Бєсєдін повернувся після травми. Діалло їде на збори з Динамо U-19, а ще три лідери – з першою командою. Чергова "магія" Photoshop: Чорноморець підсилився форвардом з Болгарії.
Гучні відставки
Андрій Шевченко вперше прокоментував відставку з Дженоа, заявивши, що йому не соромно дивитись у дзеркало. Клуб також пояснив своє рішення. У Польщі прокоментували чутки про переговори з Шевченком.
Евертон офіційно звільнив Бенітеса, який був ініціатором трансферу Миколенка. "Іриски" розглядають 5-х кандидатів на заміну. Руні став фаворитом на тренерський місток Евертона.
Наші за кордоном
Маліновський не потрапив до заявки на битву з Інтером через коронавірус. Аталанта у видовищному матчі розписала нічию з лідером Серії А, закрутивши інтригу в боротьбі за Скудетто.
Лунін виграв перший трофей в Мадриді – Реал спокійно здолав Атлетік і взяв Суперкубок Іспанії. Вернидуб підтвердив інтерес від Ференцвароша – українця хотіли й інші клуби.