Україна

Тобіас офіційно приєднався до Шахтаря. "Гірники" вирушили на збори в Туреччину без Коноплянки. Євген шукає новий клуб, а Шахтар підтвердив намір розійтися. Коноплянка може безкоштовно перейти в СК Дніпро-1. Президент клубу оцінив ймовірність трансферу.

Динамо провело перше тренування у новому році – Бєсєдін повернувся після травми. Діалло їде на збори з Динамо U-19, а ще три лідери – з першою командою. Чергова "магія" Photoshop: Чорноморець підсилився форвардом з Болгарії.

Гучні відставки

Андрій Шевченко вперше прокоментував відставку з Дженоа, заявивши, що йому не соромно дивитись у дзеркало. Клуб також пояснив своє рішення. У Польщі прокоментували чутки про переговори з Шевченком.

Евертон офіційно звільнив Бенітеса, який був ініціатором трансферу Миколенка. "Іриски" розглядають 5-х кандидатів на заміну. Руні став фаворитом на тренерський місток Евертона.

Наші за кордоном

Маліновський не потрапив до заявки на битву з Інтером через коронавірус. Аталанта у видовищному матчі розписала нічию з лідером Серії А, закрутивши інтригу в боротьбі за Скудетто.

Лунін виграв перший трофей в Мадриді – Реал спокійно здолав Атлетік і взяв Суперкубок Іспанії. Вернидуб підтвердив інтерес від Ференцвароша – українця хотіли й інші клуби.