Головні новини футболу 16 серпня: Зоря фантастично проходить Брагу в ЛЄ, Карпати і Львів змінили головних тренерів

"Футбол 242 представляє дайджест головних новин за 16 серпня. Подвиг Зорі в ЛЄ, нові тренери для львівських команд УПЛ і відлуння скандалу довкола матчу Динамо – Славія.

Подвиги українців в ЛЄ

Зоря вийшла у плей-офф Ліги Європи, драматично зігравши внічию на полі Браги. Найбільш вольовий український клуб знову підтвердив свій статус – у двоматчевій дуелі команда Вернидуба тричі поступалась в рахінку, але щоразу відігравалась. Дивіться відео голів атчу Брага – Зоря. У наступноу раунді буде ще важче. Зоря зіграє проти РБ Лейпциг, який спокійно пройшов румунську Університатю, а в минулому сезоні грав у Лізі чемпіонів.

Форвард збірної України Роман Яремчук забив за Гент, який пройшов польську Ягелонію з колишнім українцем Тарасом Романчуком. Тепер Яремчук, Пластун і компанія зіграють проти Бордо, який вибив Маріуполь.

Карпати підписали екс-тренера Реала і Челсі, Львів скромніший

Олег Бойчишин покинув посаду наставника "левів" рішенням віце-президента клубу Олега Смалійчука. У той же день Карпати очолив Жозе Мораіш – екс-асистент Моурінью в Реалі, Челсі, Інтері та ще кількох клубах.

Бакалов очолив ФК Львів після неочікуваної відставки Жилмара, в якого виникли проблеми з документами. До цього фахівець працював у київському Арсеналі, грузинському Зугдіді, кам'янській Сталі та експертом на каналах "Футбол".

Динамо

Динамо – Славія: телеканал "Футбол 1" запідозрив киян у роботі з арбітрами, опублікувавши скандальний сюжет. У ньому згадали скандал, якому вже 23 роки, та посилались на слова .

Футбольна асоціація Чехії відреагувала на скандал Славія vs Г. Суркіс. Чеські функціонери