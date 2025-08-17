"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 16 серпня.

Україна

Металіст 1925 розгромив Олександрію – Калюжний оформив дебютні гол+пас проти екс-команди, дубль Гаджиєва

Карпати у більшості врятували нічию з Колосом – незарахований гол Невеша і дикий нефарт Краснопіра

Динамо у матчі з 2 скасованими голами розбило Епіцентр – революція від Шовковського, м'яч Герреро і дебют Торреса

Друга ліга: команда Гармаша та Рибалки у лідерах, 6 голів Скали у ворота Реал-Фарми, перемоги дублів Колоса та Полісся

Світ

Баварія виграла перший Суперкубок Німеччини після його ренеймінгу – дебютний гол Діаса та другий трофей Кейна

Зірка збірної Англії бунтує та ігнорує старт АПЛ – все заради трансферу до переможця єврокубка

Кубок Німеччини: РБ Лейпциг ледь не зганьбився, 9:0 від Вольфсбурга, Степанов голом запустив епічний камбек, але вилетів

Тоттенхем знищив Бернлі завдяки шедевральному шоу Рішарлісона, Сандерленд без українців сенсаційно розбив Вест Хем

Барселона стартувала зі скандальної перемоги над Мальоркою – балеарці залишились вдев'ятьох до перерви, дебют Рашфорда

Барселона встановила унікальний рекорд та приголомшила цифрами – обійшла НБА і ФІФА

Трансфери

Новачок УПЛ оголосив про перехід хавбека з Іспанії перед матчем з Динамо

Шахтар офіційно закрив трансфер ще одного коштовного новачка з Бразилії

Українці за кордоном

Маліновський стартував з перемоги в Кубку Італії – українець допоміг Дженоа здобути "суху" перемогу

Бенфіка вирвала перемогу проти аутсайдера – Трубін ледь не привіз гол і врятував, втримавши клін-шит

"Видатний гравець": Циганков почув вердикт іспанських ЗМІ після матчу Жирони, Крапивцов не залишився без уваги

Арсенал погодився продати Зінченка – Моурінью особисто вмовлятиме українця

Степанов відзначився дебютним голом за Нюрнберг в Кубку Німеччини – ВІДЕО

Рома не змогла здолати новачка саудівської ліги – Довбик знову не переконав