Головні новини 16 серпня: Ман Юнайтед сенсаційно вилетів з ЛЄ, Мессі хоче покинути Барсу, Динамо торгує з топ-клубами

Україна
Динамо отримало пропозицію щодо Циганкова від Аталанти. Миколенка хоче купити Інтер – Конте навіть прокоментував цю інформацію.
Тим часом, Микола Матвієнко пояснив, чому не шкодує про зірваний трансфер в лондонський Арсенал.
Суркіс назвав пріоритети Динамо на трансферному ринку – президент киян не хоче повторити провальний проект Хацкевича
Світ
Севілья стала першим фіналістом Ліги Європи, нервіонці здобули вольову перемогу над Манчестер Юнайтед і вже чекають на переможця пари Інтер – Шахтар.
Ліонель Мессі після фіаско в Лізі чемпіонів більше не хоче чекати завершення контракту і налаштований негайно покинути Барселону.
Кевін де Брюйне визнаний найкращим гравцем за підсумками минулого сезону АПЛ.
"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?
Антоніо Конте та Луїш Каштру дали прес-конференції перед другим півфіналом ЛЄ.
Українці за кордоном
Богдан Михайліченко дебютував у чемпіонаті Бельгії – українець забив гол-шедевр та допоміг Андерлехту перемогти вперше у нинішньому сезоні.
Едуард Соболь також відзначився результативною діє, щоправда, захисник Брюгге оформив асист, який призвів до курйозного гола.