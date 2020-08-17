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ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Головні новини 16 серпня: Ман Юнайтед сенсаційно вилетів з ЛЄ, Мессі хоче покинути Барсу, Динамо торгує з топ-клубами

07:00 - Читать на русском
Головні новини 16 серпня: Ман Юнайтед сенсаційно вилетів з ЛЄ, Мессі хоче покинути Барсу, Динамо торгує з топ-клубами
ФК Севілья / Getty images

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 16 серпня.

Україна

Динамо отримало пропозицію щодо Циганкова від Аталанти. Миколенка хоче купити Інтер – Конте навіть прокоментував цю інформацію.

Тим часом, Микола Матвієнко пояснив, чому не шкодує про зірваний трансфер в лондонський Арсенал.

Суркіс назвав пріоритети Динамо на трансферному ринку – президент киян не хоче повторити провальний проект Хацкевича

Світ

Севілья стала першим фіналістом Ліги Європи, нервіонці здобули вольову перемогу над Манчестер Юнайтед і вже чекають на переможця пари Інтер – Шахтар.

Ліонель Мессі після фіаско в Лізі чемпіонів більше не хоче чекати завершення контракту і налаштований негайно покинути Барселону.

Кевін де Брюйне визнаний найкращим гравцем за підсумками минулого сезону АПЛ.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?

Антоніо Конте та Луїш Каштру дали прес-конференції перед другим півфіналом ЛЄ.

Українці за кордоном

Богдан Михайліченко дебютував у чемпіонаті Бельгії – українець забив гол-шедевр та допоміг Андерлехту перемогти вперше у нинішньому сезоні.

Едуард Соболь також відзначився результативною діє, щоправда, захисник Брюгге оформив асист, який призвів до курйозного гола.

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