Головні новини 16 серпня: Ман Юнайтед сенсаційно вилетів з ЛЄ, Мессі хоче покинути Барсу, Динамо торгує з топ-клубами

Україна

Динамо отримало пропозицію щодо Циганкова від Аталанти. Миколенка хоче купити Інтер – Конте навіть прокоментував цю інформацію.

Тим часом, Микола Матвієнко пояснив, чому не шкодує про зірваний трансфер в лондонський Арсенал.

Суркіс назвав пріоритети Динамо на трансферному ринку – президент киян не хоче повторити провальний проект Хацкевича

Світ

Севілья стала першим фіналістом Ліги Європи, нервіонці здобули вольову перемогу над Манчестер Юнайтед і вже чекають на переможця пари Інтер – Шахтар.

Ліонель Мессі після фіаско в Лізі чемпіонів більше не хоче чекати завершення контракту і налаштований негайно покинути Барселону.

Кевін де Брюйне визнаний найкращим гравцем за підсумками минулого сезону АПЛ.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?

Антоніо Конте та Луїш Каштру дали прес-конференції перед другим півфіналом ЛЄ.

Українці за кордоном

Богдан Михайліченко дебютував у чемпіонаті Бельгії – українець забив гол-шедевр та допоміг Андерлехту перемогти вперше у нинішньому сезоні.

Едуард Соболь також відзначився результативною діє, щоправда, захисник Брюгге оформив асист, який призвів до курйозного гола.