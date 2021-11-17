Головні новини 16 листопада: Україна вийшла в плей-офф, успіхи молодіжної та юнацької збірних, Нідерланди на Мундіалі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 листопада.
Україна вийшла з групи
Національна збірна вистраждала перемогу в Боснії та прорвалась у плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу. У плей-офф європейського відбору на Україну чекають 5 потенційних суперників.
Олександр Петраков повноцінно стане головним тренером збірної України. Фахівець дав перший коментар після виходу з групи та подякував Франції. Бензема та Мбаппе красивими голами переграли Фінляндію та зберегли для нас друге місце.
Чемпіонат світу
Нідерланди вийшли на Мундіаль і залишили Холанда без чемпіонату світу. "Футбольний апокаліпсис": чому Італія могла виграти Євро несправедливо, Манчіні – на порозі великої ганьби. Фатальний ювілей: Бейл травмувався у 100 матчі за Уельс.
Аргентина та Бразилія розіграли карнавальне Суперкласіко – біганина, море емоцій, приниження фінтами і нулі на табло. Депай і Кейн стали найкращими бомбардирами кваліфікації до ЧС-2022.
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Молодіжна збірна України переграла Сербію у відборі Євро-2023 – Мудрик і Ко з цікавим футболом, марнотратством і нервами. Україна феєрично перестріляла Португалію – другий гол сина Гусєва, шоу динамівців вивело далі у відборі Євро-2022 U-17.
Андрій Ярмоленко потрапив на радари Трабзонспора – українець має двох конкурентів. Фонсека безробітний: чи чекають його у Шахтарі, російський напрямок і несподівана причина кар'єрного фіаско.