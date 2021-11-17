Україна вийшла з групи

Національна збірна вистраждала перемогу в Боснії та прорвалась у плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу. У плей-офф європейського відбору на Україну чекають 5 потенційних суперників.

Олександр Петраков повноцінно стане головним тренером збірної України. Фахівець дав перший коментар після виходу з групи та подякував Франції. Бензема та Мбаппе красивими голами переграли Фінляндію та зберегли для нас друге місце.

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