"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу 16 листопада.

Збірна України

Україна розписала нічию з Грузією – шанси на еліту Ліги націй тануть на очах.

Прес-конференція Реброва – про виступ Мудрика та Коноплі, ключову проблему команди і подяку грузинам.

Україна U-19 зганьбилась зі Словенією, зазнавши 2-ї поразки поспіль – гол хавбека Удінезе залишив примарні шанси на Євро-2025.

Ліга націй

Німеччина виграла групу, забивши 7 голів Боснії і Герцеговині, Нідерланди з драмою та двома пенальті розгромили Угорщину.

Албанія зробила подарунок Україні, розписавши нудну нічию з Чехією – все в руках Реброва і Ко.

Матч Ліги націй перервав страшний інцидент – легенда збірної Угорщини бився у конвульсіях.

Модріч нетипово вибухнув після поразки в Лізі націй – володар "Золотого м'яча" звинуватив рефері в пихатості.

Інші топ-новини

Гвардіола обрав клуб на наступний сезон – джерело розкрило рішення тренера Ман Сіті.

Екс-зірки збірної України стали вільними агентами – великий розпродаж у клубі, який завоював місце в єврокубках.

Уругвай вирвав драматичну перемогу над Колумбією і витіснив Бразилію з топ-3 у кваліфікації на ЧС-2026.