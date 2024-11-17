Головні новини 16 листопада: Україна не втримала перемогу над Грузією, 7:0 від Німеччини, Бєсєдін залишився без клубу
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу 16 листопада.
Збірна України
Україна розписала нічию з Грузією – шанси на еліту Ліги націй тануть на очах.
Прес-конференція Реброва – про виступ Мудрика та Коноплі, ключову проблему команди і подяку грузинам.
Україна U-19 зганьбилась зі Словенією, зазнавши 2-ї поразки поспіль – гол хавбека Удінезе залишив примарні шанси на Євро-2025.
Ліга націй
Німеччина виграла групу, забивши 7 голів Боснії і Герцеговині, Нідерланди з драмою та двома пенальті розгромили Угорщину.
Албанія зробила подарунок Україні, розписавши нудну нічию з Чехією – все в руках Реброва і Ко.
Матч Ліги націй перервав страшний інцидент – легенда збірної Угорщини бився у конвульсіях.
Модріч нетипово вибухнув після поразки в Лізі націй – володар "Золотого м'яча" звинуватив рефері в пихатості.
Інші топ-новини
Гвардіола обрав клуб на наступний сезон – джерело розкрило рішення тренера Ман Сіті.
Екс-зірки збірної України стали вільними агентами – великий розпродаж у клубі, який завоював місце в єврокубках.
Уругвай вирвав драматичну перемогу над Колумбією і витіснив Бразилію з топ-3 у кваліфікації на ЧС-2026.