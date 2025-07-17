Головні новини 16 липня: скандальна поразка Динамо, Ямаль отримав новий контракт, Лєвандовскі – тренера
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 16 липня.
Україна
Динамо провалилось з Осієком, зазнавши мінімальної поразки – Шапаренка вилучили, матч не стали догравати через бійки.
Також кияни дізнались потенційних суперників у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Полісся здолало кіпрський Аріс, Кривбас програв турецькому Гезтепе, Металіст 1925 згорів німцям: спаринги клубів УПЛ.
Полісся екстрено змінило стадіон на матчі Ліги конференцій.
Світ
Ямаль продовжив контракт з Барселоною і отримав культовий номер.
Лєвандовскі офіційно отримав нового тренера в збірній Польщі – попередній позбавив Роберта капітанської пов'язки.
Євро-2025 серед жінок: Італія перемогла Норвегію і вийшла до півфіналу – Хегерберг не реалізувала другий пенальті.
ПСЖ хоче знову оформити найдорожчий трансфер в історії футболу.
Українці за кордоном
Арсенал може піти на радикальний крок, щоб позбутися Зінченка – джерело розкрило наміри "канонірів".
Циганков може стати одноклубником Трубіна – трансфер не відбудеться за однієї умови.
Український голкіпер за крок від переходу в клуб Ла Ліги, який грає в ЛЧ – команда УПЛ узгоджує фінальні деталі продажу.