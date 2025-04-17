"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за середу, 16 квітня 2025 року.

Україна

Шахтар втримав перемогу над Кривбасом і впритул підійшов до другого місця – Іліч повторив невдачу Хуліана Альвареса.

Шахтар емоційно вшанував пам'ять загиблих у Кривому Розі – реакція легіонерів, Бондаренка довелося заспокоювати.

Динамо офіційно підписало новий контракт з Буяльським.

Помер футболіст, яким цікавилося Динамо – гравець випав з 11-го поверху, три версії трагедії.

Тренер Забарного пояснив, чому залишив його в запасі вперше за 2 роки в АПЛ.

Колишня дружина Тимощука порівняла зрадника з Мілевським і пригадала, як екс-чоловік замовляв повій для Рібері.

"Премія 4 мільйони гривень": Вацко назвав космічну винагороду для гравців Руха за перемогу в дербі проти Карпат.

"Біля стадіону Кристала базувались катівні ФСБ": Херсон від заходу до світанку, тіла у річці, "місяць немитих голів". ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Світ

Арсенал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – "каноніри" заслужено перемогли Реал на Сантьяго Бернабеу.

Інтер вистояв у другому чвертьфіналі ЛЧ з Баварією – все вирішили стандарти, Мюллєр підвів мюнхенців.

Ньюкасл не відчув Крістал Пелас – лондонці не реалізували пенальті і відлетіли 0:5 від претендента на ЛЧ.

Грізманн ухвалив остаточне рішення щодо Атлетіко – клуб українця не переконав чемпіона світу.

Манчестер Юнайтед втратив 40-мільйонну зірку до кінця сезону – Аморім підтвердив травму.