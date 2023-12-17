АПЛ

Михайло Мудрик залишився в тіні впевненої перемоги Челсі, а Евертон продовжив суперсерію без Віталія Миколенка. Ман Сіті припустився чергової осічки, розгубивши перевагу 2:0 над Крістал Пелас.

Борнмут Ілллі Забарного взагалі не дограв поєдинок з Лутоном. Капітан "капелюшників" Том Лок'єр раптом впав на газон без свідомості. На щастя, лікарі змогли запобігти найгіршому.

Українські легіонери

Гол Романа Безуса допоміг Омонії очолити турнірну таблицю чемпіонату Кіпру. Це вже 12-та результативна дія досвідченого хавбека в сезоні.

Роман Яремчук несподівано потрапив до основи Валенсії і провів непогані 60 хвилин проти Барселони. "Кажани" змогли зупинити одного з претендентів на чемпіонство.

УПЛ

Шахтар планує серйозну чистку складу під час зимової перерви. Джерело назвало 5 прізвищ, яким керівництво "гірників" шукатиме нове місце роботи.

Про працевлаштування слід хвилюватися і Владиславу Вакулі. Скандальний хавбек розчарував черговий клуб, отримавши статус вільного агента.

Проблеми Владислава Приймака значно важливіші за футбол. У донечки захисника Оболоні виявили пухлину у голові, тому клуб просить допомоги всіх небайдужих.